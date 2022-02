Teletrabalho, home office ou trabalho remoto. - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/02/2022 11:54

Rio - A Americanas S.A anunciou a abertura das inscrições para o Estágio Tech 2022. O programa inclui estudantes universitários de qualquer curso em uma intensa maratona de aprendizado com desenvolvedores, engenheiros, especialistas em TI e líderes de inovação da empresa. As inscrições vão até o dia 6 de março. Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil, com graduação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2023, em qualquer curso. As inscrições e processo seletivo são 100% online e devem ser feitas no site da empresa.

O trabalho será no modelo remoto, ou seja, os selecionados poderão se desenvolver de qualquer lugar do país. “Esse é muito mais que um programa de estágio comum. É uma possibilidade real de desenvolvimento, uma preparação completa para formação de profissionais de tecnologia em um curto espaço de tempo”, afirma Flávia Picanço, gerente de gente na Americanas S.A..



O estágio oferece uma intensa imersão com profissionais das áreas de tecnologia e inovação da companhia durante 6 meses em duas diferentes trilhas. Na trilha para formação de desenvolvedores júnior, os selecionados passarão por treinamentos em linguagens de programação (javascript, html, css, java e outras), conceitos de engenharia de software e desenvolvimento, implantação e manutenção de aplicativos.



Já na trilha para formação de analistas de dados júnior, as aulas giram em torno de ferramentas, modelagem e visualização de dados, linguagem de Programação (SQL & Python), data storytelling, web analytics e inteligência artificial, entre muitas outras frentes.



Além de salário compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição e seguro de vida, a empresa ainda oferece descontos exclusivos do Clube Allya e em unidades físicas da Americanas e nos apps e sites Americanas, Submarino e Shoptime.