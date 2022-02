Oficinas e palestras fazem parte da programação dos cursos - Prefeitura do Rio

Publicado 14/02/2022 13:03

Rio - As Naves do Conhecimento do Rio abriram inscrições para seis mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, informática, empreendedorismo e inovação. São mais de 50 oficinas e palestras também fazem parte da programação elaborada para este mês de fevereiro. As atividades serão realizadas no formato presencial e online.

As realizar as inscrições e ter acesso aos cursos, basta acessar o site das Naves do Conhecimento e buscar pela capacitação desejada. Ao entrar no site, o interessado deve clicar no ícone laranja "Cursos". Lá estão todos os cursos, com atividades presenciais e on-line, dias, horários e duração.

Entre os temas oferecidos estão: Informática Básica, Edição de Imagens com o Photoscape, Análise de Dados, Desenvolvimento Web, Informática Kids/Teens, Excel para Iniciantes, Introdução ao Phyton, Lógica de Programação, Audiomarketing na Prática, entre outros.

"Esses cursos e oficinas têm como objetivo dinamizar e estimular a compreensão sobre novas tecnologias, gerando oportunidades para a população. Temos investido em conteúdos voltados para a capacitação das pessoas, sempre com o foco nas novas demandas do mercado de trabalho", afirmou Willian Coelho, secretário municipal de Ciência e Tecnologia.