Assaí Atacadista oferece novo curso gratuito por meio da Academia Assaí Bons NegóciosDivulgação

Publicado 14/02/2022 11:07

Rio - Com a retomada gradual de eventos, o setor de alimentos e bebidas estima crescimento após a forte retração durante o período mais agudo da pandemia. Segundo projeção da ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), para 68% dos entrevistados(as), um dos principais desafios para os negócios em 2022 será atrair clientes e sustentar o crescimento nas vendas. Para capacitar aqueles(as) que já empreendem ou desejam empreender nesse segmento, o Assaí Atacadista oferece um novo curso gratuito por meio da Academia Assaí Bons Negócios.



Em parceria com o Sebrae, o conteúdo tem como objetivo apresentar um olhar amplo sobre o funcionamento e procedimentos das diferentes áreas de um negócio de alimentação e bebidas, como: vendas, sistemas de delivery, modo operacional, mídias e comunicação.



O curso é gratuito e será realizado de forma 100% online. Para participar, basta acessar o site Academia Assaí Bons Negócios (https://www.academiaassai.com.br/eventos), e se inscrever até esta segunda-feira, 14.



As pessoas que realizarem o cadastro receberão a confirmação em seu respectivo e-mail para que possam acompanhar a transmissão do curso nesta terça, 15, e quarta-feira, 16, das 18h às 20h.