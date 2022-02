PwC abre vagas para programa de jovem aprendiz em parceria com o Senac-RJ - Reprodução

Publicado 10/02/2022 17:22 | Atualizado 10/02/2022 17:25

Rio - A firma de consultoria e auditoria PwC está com inscrições abertas para o programa de Jovem Aprendiz. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (Senac-RJ), as oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 22 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, 14.

Os candidatos precisam ter disponibilidade no período integral para frequentar aulas presenciais no Senac-RJ na unidade Riachuelo. Os selecionados irão trabalhar nas áreas de marketing, administrativo, secretariado, expedição e recursos humanos.

Os novos contratados vão passar por um processo de integração e acompanhamento constante durante a experiência na firma. Estes jovens profissionais também podem participar de capacitações específicas para contribuir com o desenvolvimento profissional e pessoal neste início de carreira.



"As equipes são estimuladas a considerar e valorizar a presença dos aprendizes e há ações definidas para acompanhamento, formação, avaliação e finalização do período de aprendizagem", explica Claudia Eliza, sócia da PwC e líder do escritório no Rio de Janeiro.



A estudante de Direito e analista da área de Mobilidade Global, Mariana Gonçalves começou na PwC por meio do programa com 17 anos. A jovem explica que teve acesso a possibilidades distantes da sua realidade.

"Eu sou da primeira geração da família com ensino superior. Quando entrei na firma, eu vi uma oportunidade de mudar minha realidade. Tive oportunidade de viajar, de conhecer o mundo. A PwC mudou minha realidade, me deu oportunidade de estudar e crescer."