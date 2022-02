Alunos da IOS em aula presencial - Rodrigo Rodrigues

Alunos da IOS em aula presencial Rodrigo Rodrigues

Publicado 08/02/2022 19:29

Rio - O Instituto da Oportunidade Social (IOS) segue com vagas abertas para cursos de formação profissional nas áreas de Gestão Empresarial, Suporte em TI e Fluência Digital. Jovens entre 15 a 24 anos e pessoas com deficiência, a partir de 16 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública são o público alvo da instituição. Ao todo, são 180 vagas em uma das unidades de Realengo e Bonsucesso. Totalmente gratuitos, os cursos são semestrais, no formato presencial. O prazo para inscrições no site do IOS vai até 14 de fevereiro.

Além do Rio de Janeiro, o IOS tem mais 1.105 vagas nas unidades em São Paulo, Hortolândia, interior de São Paulo, e Belo Horizonte. Os cursos não exigem conhecimento prévio e incluem conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills).

Além disso, contemplam na grade curricular, conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio e até mesmo desenvolver o briefing de um produto.

Ao final do curso, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca durante três anos após a formação, vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização





Conteúdo:

- Gestão Empresarial - forma profissionais para atuar em áreas administrativas.



- Suporte em TI - forma profissionais para atuarem na montagem de computadores, de acordo com o perfil desejado pelo cliente e na busca de soluções de software e hardware para possíveis problemas.



- Fluência Digital - forma profissionais aptos a desenvolver tarefas que utilizem a informática como principal ferramenta, assim como terão conhecimento das metodologias ágeis e suas aplicações.



Serviço:





- Vagas para cursos de formação profissional gratuitos do IOS para jovens e pessoas com deficiência no Rio de Janeiro (Capital)



- Inscrições: até 14 de fevereiro



- Site: https://ios.org.br/inscricao/



- Central de Atendimento - WhatsApp: (11) 97343 9010



- Documentos para Inscrição (originais): RG e CPF do aluno; CPF dos pais ou responsáveis; comprovante de escolaridade; comprovante de residência (conta de água, luz e telefone, levar as três); comprovante de renda de todos os moradores da residência; pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.



- Unidades do IOS:

UNISUAM | Avenida Paris, 72 - Bonsucesso | 21 99512-3276

Universidade Castelo Branco | Av. de Santa Cruz, 1631 -- Realengo | 21 99969-6642