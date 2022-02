Com mais de 37 mil oportunidades, o estado de São Paulo é o que mais tem empresas com vagas para trabalho remoto - Reprodução

Publicado 08/02/2022 10:44

A Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos de forma gratuita, está com mais de seis mil vagas para trabalho remoto disponíveis para candidatura em diversas empresas de todo o país. A maioria das oportunidades disponíveis no marketplace é para atuar no setor administrativo, mas também existem vagas para trabalhar nas áreas da saúde, hotelaria, comercial, tecnologia e muito mais.

Os cargos disponíveis para trabalhar no formato home office vão desde posições iniciais como estágios, assistentes e auxiliares até os mais altos como coordenadores, gerentes e diretores. Os salários variam entre R$1.000,00 e R$20.000,00, dependendo da posição.

Com mais de 37 mil oportunidades, o estado de São Paulo é o que mais tem empresas com vagas para atuar nesse formato. Mas também existem vagas em todos os outros 25 estados brasileiros.

Os interessados em se candidatar a alguma dessas vagas devem se cadastrar de forma gratuita clicando aqui. Além disso, caso o candidato queira destacar seu currículo perante aos demais, pagar para contratar o Plano Profissional é uma opção, o que pode aumentar em até 18 vezes as chances do candidato ser chamado para uma entrevista, de acordo com estudos iniciais da plataforma.

Vagas na Catho

Além das vagas disponíveis para candidatura dentro da plataforma, a própria Catho também está em busca de complementar seu time. São 28 vagas abertas para trabalho remoto. A maioria das posições são para atuar na área de Desenvolvimento, em cargos que vão desde Tech Lead até Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas. Além disso, também há oportunidades para trabalhar nas áreas de Infraestrutura e Devops, Produtos, B2C, Estratégia, Gente & Gestão e Administrativo Financeiro. Os interessados devem acessar as oportunidades e se cadastrar pelo site: https://www.catho.com.br/vempracatho/vagas/.