Publicado 07/02/2022 10:57

Após o lançamento de um programa para contratação de pessoas trans, a TIM anuncia o programa de contratação para profissionais com 50 anos ou mais, que também encontram dificuldades no acesso ao retorno ao mercado de trabalho. O TIM 50+ oferece vagas para profissionais seniores em lojas da operadora no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. A iniciativa é uma parceria com a Labora, HRTech especializada em diversidade etária.

“Estima-se que 57% da força de trabalho do Brasil terá mais de 45 anos até 2040. Pensando nisso, decidimos lançar o TIM 50+ para dar ainda mais visibilidade à questão geracional no mercado de trabalho, pois reconhecemos a importância e valor de profissionais seniores”, explica Giacomo Strazza, head de Desenvolvimento, Educação e Inclusão no RH da TIM.

O executivo destaca ainda que o programa foi construído a partir de reflexões do grupo de afinidade Gerações +, formado por quase cem colaboradores que sugerem e avaliam ações focadas em recrutamento e seleção, comunicação e educação para inclusão das diferentes gerações. A TIM mantém cinco grupos de afinidade na companhia desde 2020 — os outros são de raça, gênero, LGBTI+ e pessoas com deficiência.

O programa TIM 50+ está integrado aos compromissos assumidos pela operadora ao se tornar signatária do Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, movimento corporativo que reúne companhias comprometidas com a inclusão de profissionais de diferentes idades no mercado.