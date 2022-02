Vencedores da edição de 2019 do 'Shell Iniciativa Jovem' - Divulgação

Vencedores da edição de 2019 do 'Shell Iniciativa Jovem'Divulgação

Publicado 04/02/2022 16:53

Rio - Em busca de talentos entre 20 e 34 anos, o programa de empreendedorismo 'Shell Iniciativa Jovem' está com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro. O perfil se encaixa para pessoas que já empreendem ou têm ideias de negócios que promovam mudanças significativas na sociedade. Os interessados devem ter ensino médio completo e residência fixa nos estados do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. As matrículas podem ser feitas no site https://iniciativajovem.org.br/.

O 'Shell Iniciativa Jovem', executado anualmente pelo CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), busca engajar os empreendedores em atividades como palestras e workshops que visam aproximá-los e propiciar o trabalho em rede. A edição de 2022 vai dividir os participantes em dois grupos: serão 120 selecionados para a 'Ideação', focada nos projetos que estão em fase inicial; e 80 escolhidos para a 'Operação', que tem como objetivo acelerar negócios que já estejam em uma etapa mais avançada, de comercialização.

Desde o ano 2000, o Shell Iniciativa Jovem estimula e capacita empreendedores para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e de impacto social, além de ser responsável pela criação da Rede de Empreendimentos Sustentáveis. Hoje, mais de 450 empresas integram o grupo, formado por participantes que se destacam e recebem o Selo de Empreendimento Sustentável. Neste ano, a meta é reconhecer mais 50 empreendimentos que passarem pelo programa.