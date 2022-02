Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) - Divulgação

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)Divulgação

Publicado 04/02/2022 14:28 | Atualizado 04/02/2022 14:36

Rio - As inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) foram abertas nesta sexta-feira, 4. São 20 vagas, sendo dez para o cargo de técnico de controle externo e dez para a função de analista de controle externo da área organizacional na especialidade de Tecnologia da Informação. As duas seleções formarão cadastro de reserva.

Para participar, os postulantes às vagas de técnico de controle externo devem ter certificado de nível médio ou curso técnico equivalente, emitido por escola oficial ou reconhecida pelo órgão competente. A remuneração inicial bruta é de R$ 9.596,13 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Já as vagas para analista de controle externo exigem diploma de conclusão de curso de graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação ou de curso de nível superior correlato na área de Informática ou Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração é de R$ 13.708,81 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Como se inscrever

Os interessados devem fazer as inscrições pela página da seleção, no site do Cebraspe , banca organizadora do certame, até as 18h do dia 25 deste mês. As taxas custam R$ 124 e R$ 165 para os postos de técnico e analista, respectivamente. A confirmação de participação também deve ser feita exclusivamente no site do Cebraspe.

Provas

Os candidatos às vagas de técnico de controle externo serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para 8 de maio deste ano. No caso dos inscritos para o cargo de analista, além das provas objetiva e discursiva, previstas para o próximo dia 24 de abril, haverá avaliação de títulos. Todas as fases acontecerão no município do Rio de Janeiro.

Preparação

Erick Alves, coordenador do Direção Concursos e auditor do Tribunal de Contas da União (TCU), recomenda determinar o seu período livre durante o dia para destinar aos estudos. "Não importa se o candidato tem duas, três ou quatro horas, o importante é se concentrar, fazer um ciclo de estudos e não negligenciar as revisões, que são muito importantes", indica Alves.

Ele orienta que o candidato pode utilizar outras ferramentas para continuar aprendendo, como as aulas em áudio e os aplicativos de questões, enquanto realiza outros afazeres. "Ele consegue aproveitar os momentos em que estiver no trânsito, levando o cachorro para passear ou quando estiver fazendo atividades domésticas", exemplifica o especialista.

O coordenador do Direção Concursos aconselha, ainda, que o concurseiro deve optar pelos materiais direcionados para este concurso, além de dar atenção às legislações específicas, tanto do TCE como do estado do Rio de Janeiro, na hora de estudar. Ele acrescenta: "A prova de técnico está cobrando conhecimentos bem especializados, como administração financeira e orçamentária, contabilidade pública, que são assuntos importantes e que demandam um tempo para o candidato assimilar esses conteúdos".

Professor do Degrau Cultural, Maurício Soares deixa uma dica fundamental para os candidatos que vão iniciar ou que já estão mergulhados numa rotina constante de estudos: "A melhor forma de estudar para concurso sempre foi e continua sendo fazer o maior número de questões possível da banca examinadora do concurso. Desta forma, o aluno consegue sedimentar o conhecimento das matérias que compõem o conteúdo programático", afirma.