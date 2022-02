Com a previsão otimista da rede hoteleira do Rio, os cursos voltados ao turismo estão em alta - Divulgação

Publicado 03/02/2022 18:02

Rio - O ano de 2022 começou com oportunidades de capacitação profissional para moradores da Rocinha. Em parceria, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Senac RJ oferecem vagas em vários cursos de formação, no Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare. A maioria é destinada para o setor de Turismo. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, segundo dados da Fecomércio, é esperado um aumento de 25% nas reservas de hotéis na cidade este ano.



Há vagas abertas para cursos de porteiro e vigia (75); atendimento hospitaleiro (25); vendas de alta performance (30); assistente administrativo (45); e recepção de hotéis, com 204 vagas, incluindo camareira (50), operação e procedimento (25), organizador de eventos (25), assistente de recursos humanos (30), assistente de logística (30), preparo e serviço de coquetéis (20), técnicas de serviço de garçom (24).



A iniciativa tem como foco a capacitação dos alunos para a inserção no mercado de trabalho. Os interessados devem ser maiores de 16 anos e beneficiários de programas sociais de transferência de renda. É necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovantes de residências e de escolaridade (de acordo com cada curso). Menores de 18 anos devem ser acompanhados de responsável legal.



Um dos cursos gratuitos desta parceria é o de camareira que terá início no dia 26 de abril e irá até o mês de junho. No curso, os alunos aprendem, na prática, a utilização de técnicas de limpeza e arrumação para meios de hospedagem em uma suíte pedagógica, que simula o futuro ambiente de trabalho e conta ainda com métodos específicos para conter o avanço da pandemia.



Desde 26 de janeiro está sendo realizado o curso de Cuidador de Idoso para 35 moradores da Rocinha, com o apoio do Sebrae-Rio. As aulas irão até 4 de maio. Dados do IBGE demonstram que o número de idosos vai triplicar no Brasil, chegando a 58,2 milhões em 2060, ou 25,5% da população. Enquanto no Rio, nos últimos dez anos, a população de idosos cresceu 47%.

Há mais de 1,5 milhão de pessoas acima de 60 anos na cidade. Finalizando o curso, o profissional estará apto a exercer a profissão em casas de repouso, clubes para terceira idade ou em atendimentos particulares.



O Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare e a Unidade Avançada do Senac respeitam todas as regras de proteção e protocolos sanitários vigentes contra a Covid-19. A turma segue medidas de distanciamento em sala de aula, desinfecção e limpeza dos ambientes para resguardar a saúde de alunos e colaboradores. Maiores informações pelo telefone (21) 2018-9049.