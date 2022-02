Olx Brasil anuncia mais de 190 vagas de emprego - Reprodução da internet

Olx Brasil anuncia mais de 190 vagas de empregoReprodução da internet

Publicado 01/02/2022 14:16

Rio - A Olx Brasil, divulgou nesta terça-feira, 1, mais de 190 vagas em áreas nas diretorias de Estratégia, Comercial, Marketing, Gente, Operações e Financeiro e também em Tecnologia e Produto.

A empresa continua com o formato 100% remoto e as oportunidades estão abertas para todo o país. Isso porque, durante a pandemia, os escritórios da empresa fecharam e todas as pessoas colaboradoras passaram a trabalhar remotamente.

A mudança possibilitou recrutar interessados de todo o país, proporcionando uma diversidade regional nas operações da empresa. Somente no ano passado, por exemplo, mais de 70 pessoas foram contratadas fora do eixo Rio-São Paulo. A pretensão é expandir as operações para mais estados com as novas contratações.A empresa ainda não tem previsão para reabrir os escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo, mas já tem definido o novo modelo de trabalho pós pandemia chamado 'Remote First', no qual as pessoas colaboradoras podem trabalhar presencialmente até, no máximo, duas vezes por semana, caso desejem.As novas pessoas contratadas também receberão todo suporte técnico e equipamentos para trabalharem em suas respectivas casas.Para saber mais informações e como participar do processo seletivo é preciso acessar o site da vaga em < https://careers.smartrecruiters.com/OLXBrasil >.