Publicado 31/01/2022 20:03

Rio -A Junior Achievement Brasil, organização sem fins lucrativos que visa despertar o espírito empreendedor em jovens, está com inscrições abertas para uma nova edição do curso gratuito de capacitação profissional em suporte em TI. Com o apoio do Google.org e do BID Lab (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o objetivo é auxiliar 2 mil jovens de todo o país a ingressar no mercado de trabalho, na área de TI. Serão oferecidas 710 vagas para todo o Brasil, sendo 80 delas direcionadas para o Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro no site https://www.jabrasil.org.br/ti.

O curso é voltado para jovens de 18 a 29 anos, que já tenham concluído o ensino médio na rede pública e que não estejam nem trabalhando e nem estudando formalmente no momento. Os participantes receberão, além do conteúdo técnico, capacitação nas habilidades socioemocionais mais requisitadas pelos empregadores do mercado de TI.

Mercado aquecido para profissionais do setor, diz BRASSCOM

A criação de um curso para iniciantes reflete a urgência do mercado. Um estudo realizado em dezembro pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM) aponta que haverá uma demanda de 797 mil profissionais de tecnologia até 2025. Atualmente, há apenas 53 mil pessoas formadas anualmente em cursos de perfil tecnológico. Ou seja, a projeção é de um déficit anual de 106 mil talentos.

O TECH.JÁ tem formato 100% online e aulas ao vivo. O curso tem a duração de quatro meses, com aulas de segunda a sexta-feira, quatro horas por dia. Não é necessário nenhum conhecimento ou experiência anterior na área. As aulas começam no dia 21 de março e vão até 8 de julho.

“No Rio de Janeiro estamos abrindo duas turmas (tarde e noite) com 40 alunos cada uma. Durante as inscrições, pedimos algumas informações para verificarmos se o candidato tem o perfil exigido para o curso. E, antes de as aulas iniciarem, também temos três aulas experimentais para os inscritos sentirem se há uma identificação com o conteúdo. É quando realizamos a seleção final dos alunos”, explica Daniel Tambelini, coordenador do programa na Junior Achievement do Rio de Janeiro.

Ao final do curso, os alunos recebem o Certificado Profissional de Suporte em TI, emitido pelo Google, além da certificação da Junior Achievement Brasil. A partir deste momento, eles passam a integrar os bancos de talentos de empresas parceiras, e poderão ser indicados para vagas de emprego na área de TI.