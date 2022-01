Ocyan abre mais de 200 vagas para atividades offshore (embarcado) - Divulgação

Publicado 28/01/2022 17:11

A Ocyan, empresa de óleo e gás, anunciou nesta sexta-feira, 28, que está com 200 vagas abertas para prestação de serviços de construção e montagem em cinco plataformas de petróleo (P-09, P-26, P-32, P-33 e P-37), todas na Bacia de Campos. As inscrições podem ser feitas a partir de fevereiro, pelo site da empresa, na aba "Nossa Gente" As principais oportunidades estão abertas para os cargos de caldeireiro, caldeireiro escalador nível I, delineador I, encarregado de andaime I, inspetor de solda escalador I, inspetor de pintura escalador I, montador de andaime, pintor industrial escalador NI, soldador I, soldador I escalador NI, supervisor de caldeiraria, supervisor de escalada industrial III pleno, técnico de planejamento júnior OFF (TAC).