Nova sede da FAETEC de Cabo Frio fica em Tamoios, na Av Independência, em frente ao condomínio Long Beach - Renata Cristiane

Publicado 26/01/2022 16:04 | Atualizado 26/01/2022 16:06

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e a Fundação Cecierj, vinculadas da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, estão com inscrições abertas para 1,6 mil vagas em três cursos gratuitos na modalidade a distância. As oportunidades são para assistente administrativo, assistente de pessoal e operador de computador. As inscrições vão até o dia 1º de fevereiro.



Os cursos de capacitação profissional terão duração de dez a 20 semanas. As vagas estão distribuídas em diferentes municípios, como Araruama, Bom Jardim, Cabo Frio, Cardoso Moreira, Iguaba Grande, Mangaratiba, Pinheiral, Quatis, Rio das Ostras, Trajano de Morais. Já os candidatos de outras cidades, no ato da inscrição, devem optar por “TECRJ demais municípios”.



“Um dos destaques deste edital é a retomada de capacitações no formato ensino a distância e, com a competência da Fundação Cecierj nessa área, reconhecida em todo o país, juntamente com a Faetec, pudemos ofertar esses três cursos. Uma das características da SECTI é trabalhar de forma integrada e essa parceria é resultado disso, além de ser exemplo de otimização dos recursos públicos e reconhecimentos das expertises das nossas vinculadas”, destaca o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.



No total são mais de 30 mil vagas em diferentes áreas, como tecnologia, educação, turismo e cultura, distribuídas pelas 43 unidades da Faetec. Há oportunidades para operador de computador, excel avançado e introdução à robótica; eletricidade predial, caldeireiro, encanador industrial e soldador.