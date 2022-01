ASSERJ abre 100 vagas para curso gratuito de capacitação - Pixbay

ASSERJ abre 100 vagas para curso gratuito de capacitação Pixbay

Publicado 26/01/2022 15:59 | Atualizado 26/01/2022 16:01

Rio - A partir de amanhã, quinta-feira, 27, começa a primeira turma online do curso gratuito de capacitação promovido pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ). Os alunos terão oportunidade de aprender noções básicas sobre funcionamento de supermercados e as atividades laborais relacionadas a cargos iniciantes.

Os interessados podem se inscrever pelo site da entidade em < https://asserj.com.br/ideia/capacitasserj-nocoes-basicas-de-supermercados-2/ > optando pelas datas disponíveis de cada mês. As turmas têm capacidade para atender até 100 alunos, com aulas online e carga horária de 4h.

O curso tem como objetivo aprimorar a capacitação do setor e também cumprir sua finalidade social, atendendo a um projeto em parceria com o Degase. Os internos e seus familiares poderão participar do curso e, após a conclusão, contam com o apoio da ASSEJ para serem encaminhados para vagas de primeiro emprego em supermercados.

A iniciativa faz parte do protocolo de intenções firmando entre a ASSERJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) para viabilizar a qualificação e o emprego de jovens cumprindo medidas socioeducativas ou medidas protetivas, com o objetivo de encaminhá-los para o primeiro emprego.

O presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, assegura que todos os internos do Degase terão a chance de fazer o curso, que terá turmas mensais até o fim de 2022.

"É uma oportunidade única de inclusão socioeconômica e de desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. O programa faz com que os jovens se profissionalizem e percebam um horizonte bem definido após o cumprimento de medida. Queremos que ao sair, eles tenham uma nova perspectiva de vida", diz Queiróz.