Prefeitura do Rio divulga mais 328 vagas de trabalho - Reprodução

Publicado 26/01/2022 16:16

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, está com mais de 328 vagas de emprego disponíveis nos setores de comércio, serviços e construção civil. O processo seletivo desta semana oferece, entre outras, 60 vagas para a função de vendedor de seguros. É preciso ter experiência anterior, nível médio completo e disponibilidade para trabalhar nas regiões Norte, Sul, Centro e Oeste da cidade, e ainda, na Baixada Fluminense.

Há também oportunidade para o posto de farmacêutico destinado aos trabalhadores com nível superior completo em Farmácia, para atuar no bairro do Recreio dos Bandeirantes.

Para profissionais com deficiência (PCD’s), foram captadas 100 vagas para auxiliar de serviços gerais no setor de varejo. O salário é por hora trabalhada (escala de duas a seis vezes por semana) no valor de R $5,51 mais benefícios como alimentação, transporte e plano de saúde.

Os interessados em concorrer às vagas captadas pela SMTE devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102).