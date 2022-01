O processo de seleção e recrutamento será realizado pelo CIEE - Divulgação

Publicado 26/01/2022 19:28

Rio - Entre os dias 31 de janeiro e 04 de fevereiro, vão estar abertas as inscrições para o processo de seleção pública para formação de cadastro de reserva para estágio no Procon Estadual do Rio de Janeiro. Estudantes devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas vão poder participar do processo seletivo que será realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As vagas de nível médio e técnico são destinadas para estudantes que estiverem cursando o ensino médio ou forem alunos do curso técnico de informática, montagem e manutenção de computadores, e também os estudantes de logística, administração ou tecnologia da informação.



Já as vagas de nível superior são para os universitários que estão cursando administração, arquivologia e ciências contábeis. E também os estudantes de comunicação social, direito, economia, estatística, gestão pública. Além de graduandos de tecnologia em gestão de recursos humanos, psicologia, secretariado, serviço social ou tecnologia da informação.



As vagas para formação de cadastro de reserva serão para estagiar nos municípios do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna e Niterói. Apenas na capital serão disponibilizadas vagas para todos os cursos, nos demais serão apenas para estudantes de Direito.



A jornada de trabalho será de seis horas por dia com auxílio transporte de R$200,00 e bolsa auxílio de R$550 para cargos de nível técnico, e de R$720 para cargos de nível superior.