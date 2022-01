São mais de 3 mil vagas de emprego para o estado do Rio de Janeiro a partir desta segunda-feira, 24 - Reprodução

Rio - Foram divulgadas nesta segunda-feira, 24, 3.031 oportunidades de emprego para o estado do Rio de Janeiro. São 2.185 vagas de estágio para o nível Médio, Técnico e Superior, com bolsa auxílio de até R$ 2 mil e outras 846 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade com salários que podem chegar a R$ 4.800.

Vagas de estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu nesta segunda-feira, 24, 2.058 vagas de estágio em todo o estado do Rio. São 1.302 oportunidades para o Ensino Superior e 756 para o Ensino Médio.

No Ensino Superior são ofertadas vagas em Barra Mansa, Campos, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, Três Rios e Teresópolis. As oportunidades são distribuídas para os cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contáveis, Comunicação, Direito, Educação, Engenharias. Além de estágios para alunos de Gastronomia, Informática, Marketing, Relações Internacionais, Saúde e Turismo.

No nível Médio, as 756 vagas são divididas entre Jovem Aprendiz, Ensino Técnico e Ensino Médio e são ofertadas em Barra Mansa, Campos, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis. Além dos municípios de Resende, Rio de Janeiro, Teresópolis e Três Rios.

As vagas de Ensino Médio Técnico são para os cursos de Administração, Eletrônica, Refrigeração, Mecânica e Eletrotécnica. Além das oportunidades para Técnico em Segurança do Trabalho, Informática e em Edificações. Por fim, também são ofertadas vagas para técnico em Enfermagem, em Química, e para técnico em Análises Clínicas.



O quadro de vagas do CIEE varia constantemente. Por isso, o interessado deve manter seu cadastro atualizado e verificar as vagas pelo site em www.ciee.org.br . Os interessados em concorrer uma vaga para Pessoas com Deficiência-PCD, devem enviar o currículo para [email protected]

A fundação Mudes também abriu vagas nesta segunda-feira, 24. São 127 oportunidades de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



Para Ensino Superior, são oferecidas vagas para os alunos de Administração, Comunicação Social, Engenharias e Ciência da Computação. Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Marketing, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e outras.







Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail Para alunos do Ensino Médio, são oferecidas 33 vagas no total e também seis vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há 25 oportunidades para cursos técnicos em Administração, técnico em Mecânica, técnico em Mecatrônica, técnico em Eletroeletrônica. Além de oportunidades para técnico em Turismo, técnico em Estruturas Navais, técnico em Segurança do Trabalho entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail [email protected] ou pelo site e redes sociais. Para se candidatar é preciso acessar o site da fundação em https://www.mudes.org.br/

Outras oportunidades

A Secretaria de Trabalho e Renda divulga nesta segunda-feira, 24, mais 846 oportunidades de emprego em várias regiões do Rio. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Na região Metropolitana são oferecidas 601 oportunidades de trabalho, incluindo 250 vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. O destaque da região está na oferta de 60 oportunidades para auxiliar de estoque em Duque de Caxias e 50 vagas para operador de telemarketing no bairro da Penha.



Na região Centro-Sul, são 20 oportunidades destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção.

Para quem mora em Rio das Ostras, na região das Baixadas Litorâneas, são oferecidas 10 oportunidades de trabalho, exclusivas para pessoas com deficiência, para a função de assistente administrativo.



Na região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 63 oportunidades para funções como auxiliar de linha de produção, babá, eletricista de instalações de prédio, entre outras.



Quem mora em Teresópolis, na região Serrana, pode concorrer a uma das 152 vagas disponibilizadas. Entre elas, 15 para faxineiro, 17 para auxiliar administrativo e 14 para garçom, além de oportunidades para técnico em segurança do trabalho, professor de inglês, costureira de máquinas industriais, entre outras.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.