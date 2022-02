Empresas e recrutadoras estão com vagas de estágio para estudantes - Divulgação / PMN

Empresas e recrutadoras estão com vagas de estágio para estudantesDivulgação / PMN

Publicado 31/01/2022 18:06

Rio - Empresas e recrutadoras estão com mais de 200 vagas de estágios abertas a parir desta segunda-feira, 31. São vagas para alunos de Nível Médio, Técnico e Superior, além de oportunidades exclusivas para estudantes universitários brasileiros que cursam graduação no exterior.

A Enel Brasil oferece 100 vagas para seu Programa de Estágio de 2022 nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. Podem se candidatar jovens que estejam há dois anos de formação do ensino superior ou um ano de formação do nível técnico das seguintes áreas de estudo: Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, Direito e Economia.



As inscrições podem ser feitas até o dia 1° de março no site do app Jobconvo a partir de cadastro no aplicativo. Os selecionados começarão a trabalhar no próximo mês de abril, em modelo híbrido online e presencial edevem ter disponibilidade para estagiar por seis horas por dia. Parte das vagas será direcionada para candidatos negros e com deficiência.



As etapas do processo seletivo serão todas online com dinâmica em grupo e entrevistas individuais. A empresa oferece bolsa-auxílio, auxílio transporte, vale alimentação/ refeição, Gympass (plataforma corporativa de atividade física), cursos no eDucation (plataforma online de treinamento). Além de curso de idioma (inglês, italiano ou espanhol) e folga de aniversário.



A partir deste ano, o plano de desenvolvimento dos estagiários também passa a contar com uma ação de rotatividade entre áreas da empresa após o primeiro ano de atuação, para que o estagiário possa ampliar sua experiência de aprendizado dentro da organização. Ao término do programa, que tem duração de um ano e meio a dois anos, a intenção é que os estagiários estejam aptos a participarem de processos seletivos das posições de técnico ou analista jr da companhia.

Fundação Mudes





Há também chances para estágio no Ensino Médio, são 20 no total e também 6 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 23 vagas. As principais são em técnico em Administração (5) e técnico em Mecânica (3), mas há vagas também para técnico em Mecatrônica, técnico em Eletroeletrônica, técnico em Turismo, técnico em Estruturas Navais, técnico em Segurança do Trabalho entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( Também abriu hoje, 103 vagas de estágios pela Fundação Mudes, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Com vagas para os cursos de Administração (32), Comunicação Social (28), e Engenharias (19), Ciência da Computação (14). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Marketing, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais.Há também chances para estágio no Ensino Médio, são 20 no total e também 6 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 23 vagas. As principais são em técnico em Administração (5) e técnico em Mecânica (3), mas há vagas também para técnico em Mecatrônica, técnico em Eletroeletrônica, técnico em Turismo, técnico em Estruturas Navais, técnico em Segurança do Trabalho entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( [email protected] ) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram. Para se candidatar, é necessário acessar o site da fundação em < https://mudes.org.br/ >.

Grupo Fleury



A bolsa-auxílio é compatível com as práticas do mercado, além dos benefícios oferecidos, como vale-transporte, vale refeição, seguro de vida e assistência médica e odontológica.



As vagas são para estudantes em diversos cursos de graduação com previsão de formação entre julho de 2023 e dezembro de 2023, para a área de Finanças, Estratégia e Inovação, Inteligência de Negócios e Pricing, Melhoria de Processos, Manutenção e Facilities, Marketing e Comunicação, Recursos Humanos, Relações com Investidores, Sustentabilidade e Tecnologia da Informação. O candidato precisa ter atitude positiva, empatia, adaptabilidade e espírito empreendedor.

E o Grupo Fleury está com as inscrições abertas até hoje, 31, para seu Programa de Estágio 2022 com oportunidades para o Rio de Janeiro. O processo seletivo será dividido em quatro etapas, sendo elas inscrição, testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas finais. As inscrições podem ser realizadas até 31 de janeiro de 2022 pelo site em https://vagas.taqe.com.br/fleury/programa-de-estagio-2022-v1 A bolsa-auxílio é compatível com as práticas do mercado, além dos benefícios oferecidos, como vale-transporte, vale refeição, seguro de vida e assistência médica e odontológica.As vagas são para estudantes em diversos cursos de graduação com previsão de formação entre julho de 2023 e dezembro de 2023, para a área de Finanças, Estratégia e Inovação, Inteligência de Negócios e Pricing, Melhoria de Processos, Manutenção e Facilities, Marketing e Comunicação, Recursos Humanos, Relações com Investidores, Sustentabilidade e Tecnologia da Informação. O candidato precisa ter atitude positiva, empatia, adaptabilidade e espírito empreendedor.

Americanas S.A