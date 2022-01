Confira oportunidades de vagas exclusivas para pessoas trans - Reprodução

Publicado 31/01/2022 17:06 | Atualizado 31/01/2022 17:10

Rio - Duas empresas estão com vagas abertas para programas direcionados exclusivamente para pessoas trans. As inscrições para o programa da operadora Tim termina nesta segunda-feira, 31, e tem vagas para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, além de oportunidades em regime de trabalho remoto para todo o país. Já a Casa & Vídeo, inicia hoje as inscrições para o programa de trainee para as lojas voltado exclusivamente para o público trans. São dez vagas para o Rio de Janeiro.

Transforma TIM

O programa de contratação exclusivo para profissionais trans da Tim termina hoje, 31. Há vagas em lojas no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais, e para o call center em regime de trabalho remoto para todo o país.

Para participar do processo seletivo da Tim basta apenas ter completado o Ensino Médio. As pessoas que não forem contratadas serão indicadas para oportunidades no parceiro comercial de televendas e também farão parte do banco de talentos LGBTQIA+ da TIM.





As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro pelo site < O projeto conta com parceria da consultoria especializada Transcendemos e da Ampli, que vai oferecer gratuitamente cursos de profissionalização para os 60 candidatos que serão chamados para a fase de entrevistas e de graduação para os contratados.As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro pelo site < https://transformatim.com.br/>

Casa&Video

A Casa&Video anunciou nesta segunda-feira, 31, o seu primeiro programa de trainee para as lojas voltado exclusivamente para o público trans. O programa terá ao todo 10 vagas para lojas do Estado do Rio de Janeiro e para participar não é necessário ter experiência, basta ter o ensino médio completo.

O programa terá duração de dois anos e o trainee passará seis meses em cada posição de loja, pasando por operador, promotor de cartão, promotor conect e promotor omnichannel, para ao final se tornar um Subgerente.

Com direito a diversos benefícios, os participantes receberão uma bolsa de graduação em Gestão Comercial. De acordo com a rede, é esperado que eles concluam o ensino superior ao encerramento do ciclo de dois anos do programa.

Além disso, a C&V oferecerá auxílio farmácia para quem estiver realizando terapia hormonal e consultoria jurídica para a atualização das documentações dos participantes de acordo com as suas identidades de gênero.

O processo seletivo será 100% online com testes de fit cultural e perfil, dinâmica em grupo e entrevistas com a área de Gente & Gestão.

Os aprovados terão direito a salário compatível com o mercado, remuneração variável, plano de carreira, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário e diversos convênios.









Para se inscrever, o interessado deve acessar o site da vaga até o dia 31 de março em < https://traineelojacasaevideo.gupy.io/ >.