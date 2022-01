carteira de trabalho - Agência Brasília

carteira de trabalhoAgência Brasília

Publicado 31/01/2022 17:21 | Atualizado 31/01/2022 17:31

Rio - Nesta segunda-feira, 31, foram divulgadas 1.302 vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro. São 875 vagas disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e mais 428 disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). São oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 3,6 mil.

A captação de vagas, realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), resultou, nesta semana, na oferta de 875 vagas para várias regiões do Estado. Na região Metropolitana são oferecidas 615 oportunidades de trabalho, incluindo 273 vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. O destaque da região está na oferta de 25 oportunidades para operador de caixa em vários bairros do município do Rio de Janeiro e 50 vagas para atendente de lanchonete no bairro da Tijuca.



Na região Centro-Sul, as 20 oportunidades oferecidas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção.



Para quem mora em Rio das Ostras, na região das Baixadas Litorâneas, são oferecidas 10 oportunidades de trabalho, exclusivas para pessoas com deficiência, para a função de assistente administrativo.



Na região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 73 oportunidades para funções como eletricista de instalação de prédios, enfermeiro auditor, oficial de manutenção civil e mecânico de manutenção de máquina industrial, com salários que podem chegar a 3 mínimos, entre outras.



Quem mora em Teresópolis, na região Serrana, pode concorrer a uma das 157 vagas disponibilizadas. Entre elas, 17 para auxiliar administrativo, 15 para faxineiro e 14 para garçom, além de oportunidades para técnico em segurança do trabalho, professor de inglês, costureira de máquinas industriais, entre outras.





Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho

Já a prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), tem mais 428 vagas oportunidades para todos os níveis de escolaridade com salários que vão de R$1.300,00 a R$3.480,00.