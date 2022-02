Publicado 31/01/2022 20:34

Rio - O projeto A Arte Gerando Renda oferece 10% das vagas em suas oficinas para o público trans. Os cursos de Maquiagem Social, Maquiagem Artística, Decoração de Unhas, Artesanato, Turbantes e Tranças Afro e Fantasias e Adereços estão sendo oferecidos no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. Cada oficina tem a duração de 10 semanas de aulas práticas e todo o material e uniforme são oferecidos gratuitamente.

“Sempre tivemos uma grande procura pelo público trans. O mercado das artes, da estética e do carnaval abraça elas de forma muito mais natural e isso faz com que nossas alunas fiquem muito mais à vontade e consigam desenvolver toda a sua potencialidade. A demanda de explicitar que somos inclusivos para pessoas trans surgiu de três alunas da Rocinha, em 2018: Mia, Bruna e Fernanda Xuxa. Elas se sentiram tão bem acolhidas que começaram a chamar mais amigas e foi quando vimos que era importante explicitar que nossas atividades recebem a todos de braços abertos”, afirma Marcello Andriotti, fundador da ONG Favela Mundo, gestora do projeto.

O Projeto A Arte Gerando Renda é patrocinado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, ICTSIRIO e Kasznar Leonardos.