Recode abre inscrições para formação em programação com foco em empregabilidade para jovens do Rio de Janeiro - Divulgação

Recode abre inscrições para formação em programação com foco em empregabilidade para jovens do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 01/02/2022 18:33 | Atualizado 01/02/2022 18:35

Rio - A ONG Recode, focada no empoderamento digital, anunciou nesta terça-feira, 1, as inscrições para a turma 2022 do Recode Pro - programa 100% digital e gratuito de formação e empregabilidade de programadores full stack para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Lançado em 2019, o Recode Pro capacita e insere no mercado de trabalho pessoas com faixa etária entre 18 e 39 anos, ensino médio completo e renda familiar per capita de até um salário mínimo (em 2022, R$ 1.212). A política de diversidade da ONG prevê 51% das vagas para pretos e pardos, 40% para mulheres e preferência para pessoas LGBTQIA+ nos critérios de desempate.

As inscrições estão abertas para pessoas das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre e Manaus.



Além da alta taxa de empregabilidade, no ciclo 2019/2020 foram 92%, um destaque do Recode Pro é o nível em que as pessoas formadas conseguem se inserir no mercado. Seis meses após o término, a média salarial das pessoas que concluíram o primeiro ciclo era de R$ 4.985.

Processo e Hackathon



De 14 de janeiro a 06 de março, os inscritos serão submetidos a uma qualificação que inclui 40 horas dos cursos online na plataforma da Recode e um teste de raciocínio lógico. Os mais bem avaliados receberão o convite para um hackathon virtual - evento determinante para apontar os 420 classificados para a formação, de maio a dezembro, com quatro horas diárias de aula, de segunda a sexta-feira.



O hackathon também é uma das atividades que conectam o Recode Pro com um forte pilar de empreendedorismo social. A proposta da formação é que os alunos desenvolvam projetos com perspectiva de impactar suas realidades e transformar o ambiente em que vivem, e essa diretriz prática acaba funcionando como um diferencial.