Publicado 02/02/2022 16:41 | Atualizado 02/02/2022 16:43



http://ativa.in/vagas Rio - A Ativa Investimentos - uma das principais e mais tradicionais corretoras de investimentos do Brasil om 38 anos de mercado - está com oportunidades de emprego para interessados em trabalhar no mercado financeiro. São 15 vagas, sendo 2 efetivas e 13 para estágio. Para se candidatar basta acessar:

Uma das vagas disponíveis é a de gerente de auditoria interna. Para se candidatar a essa oportunidade, o candidato necessita ter formação em direito, administração, economia ou áreas afins e já ter atuado no mercado financeiro. Também é necessário ter experiência em compliance, auditoria interna e ter certificação PQO Compliance. O colaborador ficará alocado no escritório do Rio de Janeiro.

Outra oportunidade é para atuar como copywriter no escritório da Ativa de São Paulo. É preciso ter formação superior em qualquer área, dois anos ou mais de experiência como copywriter no mercado financeiro, além de ter participado de lançamentos digitais (infoprodutos).

As vagas oferecem salário compatível com o mercado, participação nos lucros e resultados, vale-transporte, vale-refeição (R$748,00), vale-alimentação (R$495,00), assistência médica e odontológica extensível aos dependentes, auxílio-creche, Gympass, day off no mês do aniversário, parcerias com instituições de ensino e restaurantes, seguro de vida e previdência privada (PGBL/VGBL).

Entre as 12 vagas de estágio para Assessor de Investimentos, 10 delas são exclusivas para mulheres. A Ativa busca estudantes de todo o país, de qualquer curso universitário, que se identificam com o gênero feminino e que queiram fazer a diferença no mercado financeiro. As candidatas vão dar suporte operacional por meio de ferramentas de negociação, auxiliar na divulgação de informações sobre produtos financeiros e investimentos, além de acompanhar movimentações financeiras e processos cadastrais.

As outras duas oportunidades de estágio são para atuar no BackOffice de Fundos e Custódia/Tesouraria, ambas no Rio de Janeiro. A bolsa-auxílio para os estagiários é a partir de R$ 2.000,00 (o aumento ocorre mediante a apresentação das certificações). Além disso, há vale-refeição e vale-alimentação flexíveis (R$ 1.243,00/mês), vale-transporte, acesso ao Educativa (programa interno de educação continuada), Gympass, day off no mês do aniversário, incentivo a certificações com reembolso do valor após a aprovação, parcerias com instituições de ensino e restaurantes e seguro de vida.