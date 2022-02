Prefeitura abre inscrições para Aprendiz Cultural, programa de renda e formação para jovens com bolsa mensal - Divulgação/Gui Espindola / Prefeitura do Rio

Publicado 03/02/2022 15:27 | Atualizado 03/02/2022 15:30

Rio - A Prefeitura do Rio abriu inscrições para o “Aprendiz Cultural”, programa inédito que vai oferecer renda e formação para jovens da cidade. Os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro, através do site: bit.ly/aprendizinscricoes Os jovens selecionados participarão de formação teórica virtual e presencial, além de formação prática nos equipamentos, espaços e unidades culturais da cidade do Rio, somando 1.200 horas distribuídas em 30 horas semanais pelo período de dez meses com direito a bolsa auxílio no valor mensal de R$ 800 e auxílio transporte no valor mensal de R$ 178,20.Serão contemplados um total de 500 jovens (nesta primeira leva, serão cem), de 18 a 24 anos, com bolsa e cursos de preparação em equipamentos culturais cariocas para preparar estes jovens para trabalharem como profissionais da cultura no futuro. O investimento inicial será de quase R$ 1,8 milhão.