Registro feito antes da pandemia de Covid-19 mostra alunos do curso curso de EdificaçõesDivulgação

Publicado 04/02/2022 16:00

Rio - Para o estudante que sonha fazer um curso técnico, mas não pretende se desvincular da sua atual escola, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, traz uma ótima oportunidade. Até a próxima quinta-feira, dia 10, estarão abertas as inscrições para cadastro de reserva das vagas remanescentes do Programa Novos Caminhos. São oferecidas 220 vagas em diversas unidades. A inscrição é gratuita pelo endereço eletrônico www.faetec.rj.gov.br.

O ingresso será feito por meio de sorteio e destina-se a selecionar alunos para o preenchimento de vagas para o ano de 2022 nas unidades de ensino vinculadas à rede Faetec. Com a divulgação do resultado no dia 4 de março, a previsão de início das aulas é para o dia 4 do mês seguinte. Os cursos são exclusivamente para aqueles que estão cursando o 2º ou 3º do Ensino Médio. A modalidade é o de concomitância externa, oferecida pela Faetec.

"Os cursos da Faetec são referência em nosso estado e é uma grande oportunidade para o aluno que deseja terminar o Ensino Médio e logo começar a trabalhar. Os nossos cursos preparam o indivíduo, tanto na parte prática quanto teórica, permitindo que ele saia na frente na disputa de uma vaga em relação aos demais', afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

Entre os cursos destacam-se o de Edificações oferecido pela Escola Técnica Estadual de Restauro Carlos Frederico Werneck de Lacerda, em Vassouras, com 20 vagas, e pela Faetec Cidade de Deus, que oferece outras 23. Outro destaque é de Automação Industrial, disponibilizado pela Faetec Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, com 24 vagas; Faetec Três Rios, 29 vagas; ETP Amaury Cesar Vieira, 28 vagas; Faetec Resende - Unidade Alvorada, 19 vagas; ETE Henrique Lage, 10 vagas; Faetec Nilópolis, 22 vagas; ETE Adolpho Bloch, 11 vagas; ETE República, sete vagas; Faetec Cidade de Deus, 45 vagas; e ETE de Saúde Herbert José de Souza, cinco vagas.

Para o presidente da Rede Faetec, João Carrilho, os cursos oferecidos pelo Programa Novos Caminhos, além de enriquecer o conhecimento do estudante, abrem novas perspectivas profissionais.

"Não tenho dúvida de que esses alunos estarão no mercado de trabalho. A Faetec oferece ensino de excelência. Porque é esse o nosso propósito: melhorar a vida das pessoas através da educação, formando profissionais que farão a diferença nesse mercado tão competitivo", disse Carrilho.

Ao todo, são 11 unidades da Faetec com ofertas de cursos técnicos. Para se candidatar, é preciso ter idade mínima, de acordo com a exigência de cada formação. A escolaridade e o prazo de conclusão também variam, dependendo da qualificação escolhida.

Unidades/ cursos/ vagas:

ETE Adolpho Bloch – Dança: 11 vagas;

ETE de Restauro Carlos Frederico Werneck de Lacerda – Edificações: 20 vagas;

ETE de Saúde Herbert José de Souza – Prótese Dentária: 5 vagas;

ETE Henrique Lage – Manutenção de Máquinas Navais: 10 vagas;

ETE República – Rede de Computadores: 7 vagas;

ETP Amaury Cesar Vieira – Informática para Internet: 28 vagas;

Faetec Cidade de Deus – Cozinha e Edificações: 22 vagas e 23 vagas, respectivamente;

Faetec Duque de Caxias - unidade Santa Cruz da Serra – Automação Industrial: 24 vagas;

Faetec Nilópolis - unidade Paiol de Pólvora – Modelagem do Vestuário: 22 vagas;

Faetec Resende - unidade Alvorada – Informática: 19 vagas;

Faetec Três Rios – Administração: 29 vagas.