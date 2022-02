Mediação e arbitragem envolvem outra pessoa não envolvida no conflito - Reprodução/Internet

Publicado 07/02/2022 10:39

O setor de restaurantes foi um dos mais afetados pelas medidas de restrição impostas durante a pandemia da Covid-19 e, segundo levantamento realizado pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR), cerca de 44% dos estabelecimentos ainda não recuperaram o faturamento das vendas em relação ao período pré-pandemia. Para auxiliar na gestão e desenvolvimento desses estabelecimentos, a Academia Assaí Bons Negócios, plataforma de cursos e conteúdos do Assaí Atacadista voltados à capacitação de micro e pequenos(as) empreendedores(as), criou um curso focado para profissionais do setor.

A trilha contará com conteúdos específicos para os proprietários de restaurantes, pessoas envolvidas na gestão desses estabelecimentos ou mesmo para quem pensa em ingressar nesse segmento e está em busca de informações.

Os materiais já estão disponíveis para acesso e são totalmente gratuitos e 100% online, e abordam temas como: planejamento de um restaurante, precificação, delivery, atendimento no salão e treinamento de equipe – temáticas fundamentais para quem deseja entrar no ramo alimentício. Não há data limite para inscrição. Para acessar, basta fazer a inscrição no site e os materiais estarão disponíveis para acesso permanente.

Ao todo, serão oito novas aulas na plataforma, além de materiais complementares para download. Ao final dos módulos, os alunos responderão a testes sobre o conteúdo apresentado e poderão receber um certificado de conclusão do curso. O curso pretende abordar assuntos de como a formalização impacta o seu negócio, instruções de como planejar e economizar no restaurante, como permanecer em dia com a Vigilância Sanitária, entre outros.