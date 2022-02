Fundação Bradesco inicia 2022 com vagas para cursos gratuitos em diversas áreas de formação no Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo - Reprodução

Fundação Bradesco inicia 2022 com vagas para cursos gratuitos em diversas áreas de formação no Rio, São Paulo, Minas e Espírito SantoReprodução

Publicado 07/02/2022 16:13

Rio - O ano de 2022 começou com boas oportunidades para quem investir em educação, de olho no mercado de trabalho. A Fundação Bradesco está com vagas abertas para diversos cursos gratuitos de curta duração da sua grade de Formação Inicial e Continuada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. As especialidades são: Agronegócio, Negócios e Empreendedorismo, Tecnologia da Informação e Comunicação Visual e Artes são algumas das opções. As inscrições podem ser feitas on-line.



Cada formação tem critérios específicos como idade e escolaridade mínima, além de carga horária e períodos de aula diversos. Para se inscrever, é necessário realizar o cadastro no site da instituição:

https://fundacao.bradesco/fic/aspx/Localizacao.aspx. A quantidade de vagas é limitada.



Ministrados no formato presencial e de forma gratuita, as trilhas de formação e cursos contribuem na capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho. Os cursos oferecem certificado de conclusão ou de qualificação profissional. As ofertas de vagas levam em conta critérios como vocação da atividade econômica da região, número de vagas em aberto no mercado de trabalho, necessidade de formação profissional da comunidade local.



Confira a oferta de cursos por cidade:



- Em Agronegócio, a opção é a Qualificação em Agronegócios com Foco em Gestão, disponível na unidade da Fundação Bradesco de Registro, em São Paulo.



- Em Negócios e Empreendedorismo, as trilhas de formação são de Qualificação em Assistente Administrativo e Desenvolvimento do Perfil Empreendedor. Estão disponíveis vagas em Osasco I, São Paulo, e São João del Rei, Minas Gerais e Vila Velha, Espírito Santo.



- Em Tecnologia da Informação, há duas opções: Qualificação em Desenvolvimento e Programação nas unidades paulistas de Campinas, Jardim Conceição, Marília e Osasco I, além de Itajubá, Minas Gerais, e Rio de Janeiro, e os cursos preparatórios para certificação em Redes de Computadores/CISCO (disponíveis nas unidades da Fundação Bradesco em Campinas e Osasco I, Itajubá e Rio de Janeiro.



- Em Comunicação Visual e Artes, as opções são as trilhas de: Desenho, Design Digital e Web Design, disponíveis na unidade da Fundação Bradesco de Osasco I.



- Em Gastronomia e Alimentação, são duas opções: a Qualificação em Cozinheiro e a trilha de formação em Panificação, disponíveis na unidade da Fundação Bradesco de Osasco I.



- Em Inclusão e Diversidade são ofertados a trilha de Capacitação para o Trabalho, voltado para funcionários da Organização Bradesco, e o curso de Libras na unidade de Osasco I.



- Já em Arte e Design, estão disponíveis os cursos de Bordados na escola do Jardim Conceição, Casa & Costura, em Jardim e Osasco I, Criação de Bonecas & Bichos e Estamparia Manual na na unidade Osasco I, Cerâmica, em Marília, São Paulo, Papelaria Artesanal, em São João del Rei e Temas para Empreendedores Criativos (Cores, Estilo, Planejamento, Custos e Vendas, Produção Fotográfica, Divulgação para Redes Sociais e Design & Sustentabilidade), oferecido também na cidade mineira, além de Jardim Conceição, Osasco I e Marília.