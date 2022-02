Instituto PROA abriu duas mil vagas de capacitação profissional para jovens de baixa renda no Rio - Divulgação

Publicado 08/02/2022 15:27 | Atualizado 08/02/2022 15:30

Rio - O Instituto PROA oferece duas mil vagas de capacitação profissional para jovens de baixa renda no Rio de Janeiro. Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no estado do Rio. As inscrições devem ser feitas pelo site até o dia 12 de abril. O início das aulas será no dia 18 de abril.

"O Rio tem nos mostrado a necessidade de ter ainda mais possibilidades para os jovens chegarem ao mercado de trabalho. Estamos construindo um grande legado para a cidade, com novos profissionais especializados e prontos para o mercado", afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.



Na Plataforma do PROA, os jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego, têm acesso gratuito a 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo, às quartas ou quintas-feiras, no melhor horário para o aluno.



"Conheci o PROA no começo da pandemia, onde eu estava meio sem rumo e confuso sobre as prioridades em minha vida e vi no PROA a oportunidade de começar a minha carreira. Logo de cara, tive o desafio do autoconhecimento, onde aprendi a avaliar várias opções profissionais e de estudo para a minha vida. Hoje estou cursando a faculdade de Administração Pública. A experiência no PROA me ajudou a perder um pouco da minha timidez. Sempre tive vergonha de falar com as pessoas e trabalhar em grupo. E no PROA, toda semana tinha um desafio de trabalhar em equipe e ter que me expressar. Então, ou eu falava ou eu falava. Aprendi a me comportar em um processo seletivo e a trabalhar em grupo. Hoje tenho mais confiança e estou muito mais seguro para uma entrevista de emprego", afirma Cauã Mesquita, PROANO do Rio, formado em 2021.



A Plataforma PROA oferece módulos de: Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas). Ao final, os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.



"Eu estava muito perdida quando o assunto era emprego. Não sabia por onde começar, onde procurar. Quando eu achava que não tinha mais o que fazer, vi um anúncio do PROA e tudo mudou. O PROA mostrou coisas sobre mim mesma, que eu já sabia, mas nunca tinha parado para refletir sobre a importância. Tive certeza do que eu queria fazer profissionalmente e entendi as minhas vocações. E, o principal, me ensinou como funciona o mercado de trabalho e como posso crescer nele passo a passo. É uma experiência, que na minha opinião, todos os jovens deveriam ter", completa Iasmin Cassimira, PROANA do Estado do Rio, formado em 2021.



Além da trilha básica do curso, o PROA oferece cinco trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, onde aprenderão Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture) e Promoção de Marcas (BrF).

"Estamos confiantes na parceria Instituto PROA, P&G, o CODIN e a SEDEERI para promover a inclusão produtiva do jovem fluminense no mercado de trabalho. Vamos juntos trazer soluções para os jovens do Estado do Rio", afirma o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os formados no mercado de trabalho. "Acreditamos que quanto maior a capacitação, maior a produtividade e a competitividade do Estado no mercado de trabalho. Por isso achamos tão importante essa iniciativa para os jovens", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah.



A iniciativa conta com a parceria da Procter & Gamble, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Institucionais (SEDEERI) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN RJ).



"Nosso objetivo com a parceria com o PROA é fomentar o mercado de trabalho. Pelo menos milhares de jovens serão conduzidos às vagas em empresas parceiras do PROA em municípios do Estado e na própria P&G", finaliza Juliana Azevedo, presidente da P&G no Brasil.