Estado do Rio conta com cerca de 6,5 mil oportunidades de trabalho e estágio nesta semanaReprodução

Publicado 08/02/2022 11:42 | Atualizado 08/02/2022 11:58

Rio - Os trabalhadores que estão em busca de recolocação ou do primeiro emprego podem renovar as esperanças com as vagas disponibilizadas nesta semana. Para ajudar nessa procura, O DIA selecionou cerca de 6,5 mil oportunidades de trabalho e estágio em todo o estado do Rio. Há chances para diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade variados.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site A captação de vagas, realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), resultou, nesta semana, na oferta de 2426 vagas para várias regiões do estado do Rio – Metropolitana, Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul e Serrana. As vagas são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).Na região Metropolitana são oferecidas 2214 oportunidades de trabalho, incluindo 1652 vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. São vagas para diversos setores, incluindo nutricionista, psicólogo hospitalar, fisioterapeuta e enfermeiro, com salários de até R$ 7.200,00.Na região Centro-Sul, das 21 oportunidades, 20 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção.Para quem mora em Rio das Ostras, na região das Baixadas Litorâneas, são oferecidas 10 oportunidades de trabalho, exclusivas para pessoas com deficiência, para a função de assistente administrativo.Na região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 47 oportunidades para funções como vendedor interno, auxiliar administrativo, motorista de caminhão e encarregado de obras, entre outras.Quem mora em Teresópolis, na região Serrana, pode concorrer a uma das 134 vagas disponibilizadas. Entre elas, 17 para auxiliar administrativo, 8 para auxiliar de linha de produção e 15 para faxineiro, além de oportunidades para carregador de caminhão, professor de inglês, costureira de máquinas industriais, entre outras.O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho

Já os trabalhadores com deficiência devem enviar o currículo para o e-mail: A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, oferta mais 981 oportunidades de trabalho nesta semana. São postos disponíveis para todos os níveis de escolaridade nas áreas de serviços, comércio e automotiva.O destaque são as 60 vagas para atendente de loja com salário de R$1.300,00. Para concorrer é preciso ter nível médio completo e disponibilidade para trabalhar na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio e Zona Sul. Não exige experiência anterior. Há também 10 vagas para a função de Subgerente Farmacêutico, que pede nível superior completo em Farmácia e experiência comprovada, para atuar nos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Zona Sul. O salário é R $4.048.00.Para os trabalhadores com deficiência, a lista de empregos inclui 100 vagas para auxiliar de serviços gerais, 100 para auxiliar de cozinha, 50 para repositor e 50 para empacotador.Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102)Já os trabalhadores com deficiência devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).

Comunidade Católica Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas abriu, nesta terça-feira, as inscrições para 468 vagas efetivas de trabalho e 119 vagas temporárias para Páscoa e Dia das Mães. As oportunidades para diversas áreas são para todo o estado do Rio de Janeiro. Há chances para auxiliar de serviços gerais em hospitais, shoppings e escolas, atendente e caixa de loja, jovem aprendiz em comércio, auxiliar de produção, entre outros.

As inscrições podem ser feitas a partir do site portalemprego.com.br. O candidato que se inscrever e estiver dentro do perfil selecionado vai ser encaminhado para participar da ação de empregos, dando início ao seu processo seletivo. Nesta terça, por exemplo, está acontecendo uma ação com 511 oportunidades para quem se inscreveu na semana passada.

Luandre

Nesta semana, a Luandre disponibiliza 60 vagas em todo o estado para os cargos de auxiliar de operações, ajudante de encanador, técnico de laboratório, motorista de caminhão, operador de empilhadeira, entre outros. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

As principais oportunidades estão abertas para as posições de caldeireiro, caldeireiro escalador nível I, delineador I, encarregado de andaime I, inspetor de solda escalador I, inspetor de pintura escalador I, montador de andaime, pintor industrial escalador NI, soldador I, soldador I escalador NI, supervisor de caldeiraria, supervisor de escalada industrial III pleno, técnico de planejamento júnior OFF (TAC). A Ocyan, empresa de óleo e gás, segue com vagas abertas para prestação de serviços de construção e montagem em cinco plataformas de petróleo (P-09, P-26, P-32, P-33 e P-37), todas na Bacia de Campos. O cadastro pode ser feito até abril, no site da empresa, em Nossa Gente. A companhia prevê a contratação de aproximadamente 200 profissionais.As principais oportunidades estão abertas para as posições de caldeireiro, caldeireiro escalador nível I, delineador I, encarregado de andaime I, inspetor de solda escalador I, inspetor de pintura escalador I, montador de andaime, pintor industrial escalador NI, soldador I, soldador I escalador NI, supervisor de caldeiraria, supervisor de escalada industrial III pleno, técnico de planejamento júnior OFF (TAC).

"É sempre importante lembrar que a empresa está atenta a questões de diversidade e inclusão, em linha com seu compromisso de médio prazo de ser reconhecida pela população mais vulnerável como uma empresa excelente para se trabalhar e garantir oportunidades de carreira iguais para todos e prioriza contratação de talentos diversos", afirmou a Ocyan em nota.

Projeto Pedala Macaé



O Pedala Macaé, projeto realizado em Macaé, no Norte Fluminense, pelo Instituto Aromeiazero com o apoio da Ocyan, está com vagas abertas para pessoas com conhecimentos em meio ambiente e em coordenação de projetos sociais. As inscrições poderão ser feitas até dia 04 de março, por meio do preenchimento do formulário, disponível: https://bit.ly/vagamacaearo.



Entre os critérios para concorrer aos cargos, é importante que o participante resida em Macaé e região, como Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Carapebus e Conceição de Macabú e tenha interesse em causas socioambientais. Para ambas as oportunidades serão considerados diferencial a atuação e vivência em territórios de média/alta vulnerabilidade, especialmente em zonas periféricas.



Para ocupar a vaga de Assistente de Meio Ambiente, é necessário ter experiência e especialização profissional em Meio Ambiente, Ecologia, Gestão Ambiental ou Biologia e atuação na implementação de tecnologias ambientais. A carga horária é de 30 horas semanais. Já para a posição de Assistente de Projetos será um diferencial ter especialização em Gestão de Projetos ou Produção Cultural/Eventos e disponibilidade de trabalho de 20 horas semanais.

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 102 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (31), Engenharias (21) e Comunicação Social (20). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Marketing, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 35 no total e também 7 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 21 vagas. As principais são em técnico em Administração (5) e técnico em Mecânica (3), mas há vagas também para técnico em Mecatrônica, técnico em Eletroeletrônica, técnico em Turismo, técnico em Estruturas Navais, técnico em Segurança do Trabalho entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( [email protected] ) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.

Para realizar o cadastro, o interessado deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de "estudante" e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o candidato já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do e-mail O CIEE/Rio está com 2140 vagas de estágio e aprendiz abertas para estudantes de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/.Para realizar o cadastro, o interessado deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de "estudante" e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o candidato já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do e-mail [email protected]

Ensino Superior:



Barra Mansa – Administração (94), Arquitetura (12), Ciências Contábeis (37), Comunicação (3), Direito (65), Educação (31), Engenharia (36), Informática (29), Marketing (2) Relações Internacionais (1), Saúde (46), Turismo (7);



Campos – Administração (8), Direito (6), Educação (5), Informática (1);



Duque de Caxias – Administração (7), Ciências Contábeis (2), Direito (8), Educação (51), Engenharia (2), Saúde (3);



Macaé – Administração (25),Comunicação (2), Ciências Contábeis (4), Direito (1),Educação (2), Engenharia (1), Informática (2), Marketing (3)Saúde (2) Turismo (2);



Niterói – Administração (19), Arquitetura (1), Ciências Contábeis (3), Comunicação (1), Direito (52), Educação (17), Engenharia (4), Informática (1), Marketing (4), Saúde (5);



Nova Friburgo – Administração (8), Ciências Contábeis (1), Comunicação (1), Direito (1), Educação (1), Engenharia (1), Informática (1), Turismo (1);



Nova Iguaçu– Administração (38), Arquitetura (3), Ciências Contábeis (1), Comunicação (1), Direito (24), Educação (12), Engenharia (7), Informática (4), Marketing (4), Relações Internacionais (1), Saúde (1);



Petrópolis – Administração (29), Arquitetura (6), Ciências Contábeis (1), Comunicação (2), Direito (2), Educação (42), Engenharia (1), Marketing (2) Informática (2), Saúde (10), Turismo (2);



Resende – Ciências Contábeis (1), Engenharia (2);



Rio de Janeiro – Administração (60), Arquitetura (2), Ciências Contábeis (4), Comunicação (11), Direito (316), Educação (9), Engenharias (25), Gastronomia (1), Informática (20), Marketing (9) Saúde (13);



Três Rios – Administração (8), Arquitetura (2), Engenharia (2), Comunicação (6), Direito (2), Educação (1);



Teresópolis – Administração (2), Engenharia (1), Direito (1), Comunicação (6), Educação (1).



Ensino Médio:



Barra Mansa – Aprendiz (171), Ensino Médio (97),Técnico em administração (6),Técnico em enfermagem (14), Técnico em informática (7);



Campos – Ensino Médio (8);



Duque de Caxias – Aprendiz (17), Ensino Médio (76), Técnico em Eletrônica (4), Técnico em Mecânica (1) , Técnico em Enfermagem (4) , Técnico em Química (6);



Macaé – Aprendiz (14), Ensino Médio (12), Técnico em Administração (3) Técnico em Informática (1),Técnico em Mecânica (1) Técnico em Segurança do Trabalho (1);



Niterói – Aprendiz (6),Ensino Médio (17), Técnico em Análises Clínicas (1), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1);



Nova Friburgo – Aprendiz (7),Ensino Médio (4);



Nova Iguaçu – Aprendiz (32), Ensino Médio (27), Técnico em Administração (8),Técnico em eletrônica (1) Técnico em Mecânica (1), Técnico em segurança do trabalho (1), Técnico em Meio Ambiente (1);



Petrópolis – Aprendiz (27), Ensino Médio (25), Técnico em Telecomunicações (1);



Resende – Aprendiz (9), Ensino Médio (2);



Rio de Janeiro – Aprendiz (140), Ensino Médio (45), Técnico em administração (4), Técnico em Edificações (1), Técnico em Enfermagem (2) Técnico em Química (1) Refrigeração (1);



Teresópolis – Aprendiz (4), Ensino Médio (3);



Três Rios – Aprendiz (1) , Ensino Médio (4), Técnico em Administração (1).