Uerj abre vagas para pós-graduação em diversas áreas do Direito - Divulgação

Publicado 08/02/2022 17:32

Rio de Janeiro - O Centro de Estudos e Pesquisas em Direito da UERJ, está com processo seletivo aberto para 13 Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, desenvolvidos e coordenados por professores e pesquisadores da Universidade do Estado do Rio De Janeiro, mas que podem ser feitos de qualquer lugar do Brasil. O curso conta com uma plataforma de ensino-aprendizagem capaz de garantir uma interação simultânea entre professor e aluno.

Ofertados na modalidade presencial remota, os Cursos de Especialização buscam o aperfeiçoamento profissional e o aprimoramento do conhecimento jurídico, além disso, as aulas acontecem ao vivo em dias e horários programados, permitindo esclarecimentos de dúvidas, atividades e trocas de experiências entre professores e alunos.