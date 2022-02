Secretaria de Ciência e Tecnologia de Tanguá oferece vagas para o curso de Operador de Máquinas Pesadas - Divulgação

Publicado 10/02/2022 16:24 | Atualizado 10/02/2022 16:24

Tanguá - A Secretaria de Ciência e Tecnologia de Tanguá, com o apoio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, anunciou nesta quinta-feira o calendário de inscrições, a partir terça-feira, dia 15, para o preenchimento de 100 vagas para o curso de Operador de Máquinas Pesadas.

As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento das vagas e deverão ser realizadas presencialmente, de 9h às 16h, na sede da Escola de Qualificação Profissional (EQP), na Rua Vereador Manoel de Macedo, nº1040, Centro.



A capacitação tem como público-alvo cidadãos interessados em trabalhos com o maquinário e em sua grade trará noções de terraplanagem e movimentação de carga, entre outros conteúdos.

Para se inscrever, basta apresentar xerox da identidade, CPF e comprovante de residência, além de uma foto 3/4. Além disso, deverá ser entregue 1kg de alimento não-perecível no ato da matrícula, que será destinado a instituições que prestam auxílio comunitário.

O início do curso está previsto para o dia 7 de março, sendo concluído no dia 11 de abril. As aulas acontecerão de 19h30 às 21h30.