Veiga de Almeida realiza evento online e gratuito sobre o mercado de trabalho e carreiras

Veiga de Almeida realiza evento online e gratuito sobre o mercado de trabalho e carreirasDivulgação

Publicado 10/02/2022 16:09

Rio - A Universidade Veiga de Almeida (UVA) vai oferecer mais de 40 aulas e palestras online gratuitas, transmitidas ao vivo, de 14 a 18 de fevereiro. O evento Imersão Universitária vai abordar temas como práticas profissionais, mercado de trabalho e carreira. Os encontros serão conduzidos por profissionais renomados e acadêmicos de cerca de 30 áreas do conhecimento.



Um dos destaques de segunda-feira (14) é a palestra Os Rumos da Engenharia no Pós-Pandemia de Covid-19, que será realizada às 18h, com Andreia de Faria Nogueira, doutora em Física Molecular e mestre em Física de Semicondutores pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenadora o ciclo básico dos cursos de engenharia da UVA. Também na segunda-feira a designer de produtos Ana Paula Valladares Feijó, que atua há mais de 20 anos com pesquisas, criação e produção de adornos pessoais para o campo da joalheria, vai falar sobre O Futuro da Moda no Universo da Tecnologia, às 10h.



Somente na terça-feira (15) haverá 14 opções na programação. Entre os destaques estão Combate a Fake News Utilizando Inteligência Artificial, às 19h, com o professor da UVA Paulo Marcio Souza Freira, doutor em Engenharia de Defesa pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), e Conversa com Profissionais, às 10h30, com Tanguy Baghdadi, professor de Relações Internacionais da UVA e comentarista na GloboNews, e Ariel Palacios, correspondente da GloboNews em Buenos Aires, para a América Latina.



Na quarta-feira (16), o público poderá assistir a sete palestras, como O papel do Gestor nas Organizações Contemporâneas, com os professores da UVA Leonardo Fuerth e José Carlos Vinhais, e Biomedicina Estética, Felipe Oliveira Santos, especialista em Cosmetologia estética e Ciências da Pele, ambas às 18h. Na lista de quinta-feira (17) estão aulas como A importância da atividade física, cognitiva e de vida diária na saúde do idosos, com Leonardo Farias, especialista em Fisioterapia Gerontológica, às 19h45, e Oficina de Fotografia, com Daniel Paes, coordenador do curso de Jornalismo do Campus Cabo Frio, às 15h.



Encerrando a Imersão Universitária, na sexta-feira (18), os interessados poderão assistir a quatro apresentações: Brasil e o Bicentenário da Independência, às 8h; Gestão e Finanças, às 16h; Quando o canto e a Fonoaudiologia se juntam, também às 16h; e Redes de Computadores, às 19h.



Confira a programação completa do evento e se inscreva gratuitamente em www.uva.br. As vagas são limitadas.



Serviço:

Imersão Universitária

Quando: 14 a 18 de fevereiro

Horário: entre 8h e 20h

Onde: Microsoft Teams (ao vivo)

Inscrições (gratuitas): www.uva.br