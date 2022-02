São vagas de emprego para nível fundamental, técnico, médio e superior - Reprodução

São vagas de emprego para nível fundamental, técnico, médio e superiorReprodução

Publicado 14/02/2022 12:14

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anunciou nesta segunda-feira, 14, 984 vagas de emprego para o município. As chances de trabalho são para todos os níveis de escolaridade e a faixa salarial é de R$ 1.212 a R$ 4.084.

Há oportunidades para trabalhar no segmento de restaurantes nas funções de ajudante de cozinha, salgadeiro, peixeiro e cozinheiro. Para atuação nas áreas de comércio e serviços, há chances como atendente, auxiliar de loja, operador de caixa e vendedor de seguros.Há também vagas para trabalhadores com deficiência nas funções de repositor, empacotador, inspetor de alunos e auxiliar administrativo. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102)Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no Ciad Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1.997).