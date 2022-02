Fiocruz considera estável casos de síndrome respiratória grave no país - Peter Ilicciev/FioCruz

Publicado 14/02/2022 13:43

Rio - A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) prorrogou as inscrições para o Processo Seletivo 2022 até o dia 25 de fevereiro. A instituição oferece 96 vagas em três habilitações técnicas integradas ao Ensino Médio, são elas: análises clínicas, biotecnologia e gerência de saúde.

Por conta da pandemia de covid-19, o Processo Seletivo será realizado exclusivamente através de sorteio público e não haverá prova. O ensino médio técnico é oferecido em tempo integral e totalmente gratuito.

Além das disciplinas tradicionais do ensino médio e da habilitação técnica escolhida, a grade curricular dos estudantes ainda inclui aulas de teatro, produção audiovisual e vivências em espaços externos.

O sorteio público será transmitido pelo canal da EPSJV no Youtube , no dia 24 de março de 2022. A lista oficial dos sorteados será disponibilizada também no dia 25 de março, no site do Processo Seletivo e na Secretaria Escolar da EPSJV.