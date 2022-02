carteira de trabalho - Agência Brasília

Publicado 14/02/2022 16:37 | Atualizado 14/02/2022 18:02

Rio - Nesta segunda-feira, 14, foram divulgadas 4.088 vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro. São 2.558 vagas disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e mais 984 disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). Além das 431 oportunidades em ação da Comunidade Católica Gerando Vidas e as 115 vagas em rede de salão de beleza. São chances para várias regiões do Estado e diferentes níveis de escolaridade com salários que podem chegar a R$ 7,2 mil.

Setrab

A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), resultou na oferta de 2.558 vagas para várias regiões do Estado do Rio. Tem vagas para a região Metropolitana, Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul e Serrana. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Na região Metropolitana são oferecidas 2.312 vagas de trabalho, incluindo 1.654 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Dentre as oportunidades para PCD, constam nutricionista, psicólogo hospitalar, fisioterapeuta e enfermeiro, com salários de até R$ 7,2 mil.



Na região Centro-Sul, são 20 oportunidades destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção.





Na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 51 oportunidades para funções diferentes funções como vendedor interno, auxiliar administrativo, cozinheiro e soldador.



Quem mora em Teresópolis, na região Serrana, pode concorrer a uma das 165 vagas disponibilizadas. Entre elas, 17 para auxiliar administrativo, 10 para consultor de vendas e 14 para garçom, além de oportunidades para costureira para máquinas industriais, motorista de caminhão, copeiro de restaurante, entre outras.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.



Prefeitura do Rio

Já a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anunciou nesta segunda-feira, 14, 984 vagas de emprego para o município. As chances de trabalho são para todos os níveis de escolaridade e a faixa salarial é de R$ 1.212 a R$ 4.084.





Há também vagas para trabalhadores com deficiência nas funções de repositor, empacotador, inspetor de alunos e auxiliar administrativo. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail



Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: Há oportunidades para trabalhar no segmento de restaurantes nas funções de ajudante de cozinha, salgadeiro, peixeiro e cozinheiro. Para atuação nas áreas de comércio e serviços, há chances como atendente, auxiliar de loja, operador de caixa e vendedor de seguros.Há também vagas para trabalhadores com deficiência nas funções de repositor, empacotador, inspetor de alunos e auxiliar administrativo. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102)Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no Ciad Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1.997).

Comunidade Católica Gerando Vidas



Também há vagas em ação da Comunidade Católica Gerando Vidas, que divulgou nesta segunda-feira, as inscrições para 248 vagas efetivas de trabalho e 183 vagas temporárias para Páscoa e dia das Mães. As oportunidades para diversas áreas são para todo o estado do Rio de Janeiro.

Há chances para auxiliar de limpeza e higiene em hospitais, auxiliar de serviços gerais em shoppings, recepcionista em hospitais, operador de caixa. Também há oportunidades de atendente de loja em 26 estabelecimentos diferentes, para Jovem Aprendiz administrativo e também para Jovem Aprendiz em Comércio, caixa e auxiliar de loja, repositor, vendedor, porteiro. E auxiliar de produção, de embalagem, ajudante de carga e descarga e auxiliar de vendas e-commerce.



As inscrições podem ser feitas a partir do site portalemprego.com.br. O candidato que se inscrever e estiver dentro do perfil selecionado vai ser encaminhado para participar da ação de empregos, dando início ao seu processo seletivo.

Rede de salões

A rede de salões cariorca Walter’s Coiffeur, anunciou nesta segunda-feira outras 115 vagas de emprego abertas para o início do ano.



As oportunidades são para as funções de manicures, cabeleireiros, barbeiros, podólogos e esteticistas, com modelo de contratação é como PJ (Profissional Parceiro), com recebimento de percentual do valor do serviço oferecido.



Para manicure e porcelanista são ao todo 40 vagas nas unidades de salão de beleza da rede, e 2 vagas para podólogos. Os cargos exigem experiência na função, flexibilidade de horário e ensino fundamental completo.

A função de esteticistas reúne 5 vagas, que exige experiência na função, ensino médio completo e certificado profissionalizante na área de Estética.



Para a função de cabeleireiro, a rede Walter’s Coiffeur conta com 67 vagas, e uma vaga para barbeiro, que exigem certificado profissionalizante, experiência na função, ensino médio completo e flexibilidade de horário.