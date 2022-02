O Inca receberá reforços na área de saúde por meio do processo seletivo da FGV - Estefan Radovicz / Agência O Dia

O Inca receberá reforços na área de saúde por meio do processo seletivo da FGVEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 16/02/2022 19:33

Rio - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) receberá até domingo, dia 20 de fevereiro, inscrições para processo seletivo de até quatro mil vagas temporárias do Ministério da Saúde para atuar no Rio de Janeiro. A seleção visa a contratação de profissionais para preencher o quadro nos Hospitais e Institutos Federais.

As contratações terão o prazo contratual máximo de seis meses, podendo esse ser prorrogado conforme artigo 4º, parágrafo único, inciso VI da Lei 8.745/93. O processo seletivo tem perfil para pessoas com nível superior e intermediário:



- Nível Superior: Medicina (até 1.051 vagas); Enfermagem (até 945), Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico (até 495);



Nível Intermediário: Técnico de Enfermagem (até 821) e Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico (até 460).

O candidato poderá realizar até duas inscrições conforme as funções descritas no Anexo II do edital de abertura. Os profissionais selecionados ficarão lotados, de acordo com o critério da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, em uma das seguintes unidades: Hospital Federal de Andaraí (HFA), Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Hospital Federal da Lagoa (HFL), Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), Hospital Federal de Ipanema (HFI), Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), Instituto Nacional de Cardiologia (INC), Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).





Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar o endereço eletrônico da FGV Conhecimento:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssminsaude22.