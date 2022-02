Instituto abre inscrições para programa gratuito de alfabetização e letramento de jovens e adultos - Divulgação

Instituto abre inscrições para programa gratuito de alfabetização e letramento de jovens e adultosDivulgação

Publicado 16/02/2022 19:05

Rio - O Instituto Yduqs está com as inscrições abertas para o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos com aulas e os materiais didáticos gratuitos.

A proposta é que ao final do curso os alunos sejam capazes de ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples, utilizar de forma crítica informações veiculadas nas diferentes mídias e comunicar-se por intermédio de mensagens de texto em aplicativo de dispositivo móvel.

Durante quatro meses, os estudantes terão aulas com alunos dos cursos superiores de Licenciaturas da Estácio, como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática, com a participação do corpo docente da instituição. As aulas acontecem duas vezes por semana, com três horas de duração. A iniciativa será ofertada em dezenove unidades da Estácio.