IBGE abriu 206.891 vagas temporárias para o Censo 2022 em todo o país Agência Brasil

Publicado 16/02/2022 18:49

O IBGE encerra, nesta quarta-feira, 16, o prazo para pagamento das inscrições para o concurso do Censo 2022, que oferece 206.891 mil vagas temporárias. Ao todo, 1.101.911 pessoas se inscreveram no processo seletivo, sendo 513.459 candidatos às vagas de agentes censitários e 588 452 às oportunidades como recenseadores.

O edital oferece 183.021 vagas para recenseador, que exigem ensino fundamental completo e proporcionam remuneração por produção. O concurso prevê também 18.420 vagas de agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 de agente censitário municipal (ACM), que exigem ensino médio completo, com salários de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. Os recenseadores são os responsáveis pela coleta de informações nos domicílios, enquanto os agentes censitários orientam e supervisionam o trabalho de campo.

O número de inscritos alcançou as expectativas do IBGE, que esperava atrair um milhão de interessados nas oportunidades de trabalho temporário distribuídas por 5.297 municípios brasileiros. As inscrições, que deveriam ter se encerrado em dezembro, já tinham sido prorrogadas por não receberem interessados na quantidade necessária para o preenchimento de todas as vagas.