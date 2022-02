iFood está buscando mais de 400 profissionais para trabalhar em vagas relacionadas a tecnologia - Divulgação

Publicado 17/02/2022 12:31 | Atualizado 17/02/2022 12:36



Rio - O iFood, maior foodtech da América Latina, está buscando mais de 400 profissionais para trabalhar em vagas relacionadas a tecnologia. São oportunidades para profissionais de desenvolvimento de software, desenvolvimento mobile, Ciência de Dados, Produtos, UX/UI, além de segurança da informação. As candidaturas podem ser feitas por meio da página do LinkedIn do iFood ou pelo site de carreiras da empresa. A foodtech prevê preencher maioria das posições até março.

O iFood informou que esse volume de vagas reflete o momento de forte investimento em tecnologias de vanguarda para otimizar o ecossistema da empresa. A empresa acrescentou que o profissional de tecnologia encontrará um ambiente com estrutura técnica para desenvolver suas iniciativas, autonomia para aplicar as linguagens e ferramentas que considerar necessárias.

"Buscamos constantemente por profissionais que tenham senso de dono, espírito empreendedor e que acreditam na transformação do mundo a partir dos dados e da tecnologia", destaca Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade do iFood. "Queremos os melhores talentos com a gente e, para isso acontecer, investimos continuamente no desenvolvimento de nossos profissionais, a flexibilidade de trabalhar remotamente".