ISBET oferece quase mil vagas de estágio e jovem aprendiz em todo país | Empregos & Negócios | O Dia

Maioria das oportunidades oferecidas pelo ISBET é para as áreas administrativa e comércio - Divulgação

Publicado 17/02/2022 10:45





Para as vagas de estágio, é preciso ser maior de 16 anos e estar cursando ensino médio, técnico ou graduação. Já para o Programa Jovem Aprendiz, as vagas agregam jovens de 14 a 24 anos. As inscrições devem ser feitas até a próxima terça-feira, 22, pelo site do instituto ( Rio - O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) anunciou que está com 232 vagas para estágio e mais de 700 vagas para jovem aprendiz espalhadas por todo o país. A maioria das oportunidades é para as áreas administrativa e comércio.Para as vagas de estágio, é preciso ser maior de 16 anos e estar cursando ensino médio, técnico ou graduação. Já para o Programa Jovem Aprendiz, as vagas agregam jovens de 14 a 24 anos. As inscrições devem ser feitas até a próxima terça-feira, 22, pelo site do instituto ( www.isbet.org.br ). No portal, o interessado também pode conferir a relação com todas as vagas.

Projeções para 2022



Embora o país tenha cerca de 14 milhões de desempregados, para o ISBET as projeções para 2022 são positivas em relação ao ingresso dos jovens no mercado de trabalho. Em 2021, a instituição realizou mais de 70 mil atendimentos, tendo 10 mil jovens aprendizes contratados e 2,8 mil estágios, além de ter chegado a 35 unidades ao redor do Brasil. Para 2022, o objetivo é alcançar 45 unidades, atender 15 mil jovens aprendizes e mais de 5 mil estágios com no mínimo 200 mil atendimentos.