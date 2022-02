Senac RJ de Irajá oferece mais de 100 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional​ - Divulgação

Publicado 22/02/2022 12:23

Rio - O Senac RJ recebe inscrições para preencher mais de 100 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos na unidade de Irajá, na Zona Norte do Rio. As turmas são oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e destinam-se a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

Os cursos disponíveis são assistente de pessoal, estoquista e porteiro e vigia, com aulas a partir de 14 de março. Os interessados devem se candidatar pelo link http://psg.rj.senac.br. Os prazos de inscrição são até 6 de março para os cursos de assistente pessoal e estoquista e até 10 de abril para porteiro e vigia. O resultado estará disponível no site dois dias após o término das inscrições. Mais informações pelo telefone (21) 2018-5869.



Também há algumas vagas disponíveis em cursos técnicos gratuitos na unidade de Bonsucesso, na Zona Norte. Há oportunidade nos cursos técnico em estética, técnico em massoterapia, técnico em logística, técnico em podologia e técnico em administração com aulas a partir de 21 de março. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de março pelo site do PSG.



"O Programa Senac de Gratuidade (PSG) fornece cursos de educação profissional, com todo material didático incluso, a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados", informou o Senac RJ.



Segundo a instituição, serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no link https://psg.rj.senac.br/Documentos/NovoRegulamento.pdf?v=1