Logradouro

Complemento

Bairro

Cidade

Indique o local ou como deseja que o jornal seja entregue*

Prefeitura do Rio e Instituto PROA abrem 2 mil vagas de capacitação profissional para jovens de baixa renda | Empregos & Negócios | O Dia

Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

Faça login para continuar E-mail mudar Senha Esqueceu sua senha? Ou use sua rede social Entrar com Google Nao possui conta? Cadastre-se Cadastre-se Pelas redes sociais Entrar com Google Ou use o formulário Nome completo* E-mail* Senha* Confirmar senha* Telefone Confimar os termos de uso Voltar a lista de planos Endereço Cep* Número* Verificar Modificar Endereço Logradouro Complemento Bairro Cidade Indique o local ou como deseja que o jornal seja entregue* Que pena! Ainda não é possivel realizar a entrega do jornal O Dia em seu endereço. Se preferir, você pode voltar e escolher nosso plano de acesso digital. Pagamento Número do cartão* Validade* (MM/AA) CVV* CPF* CEP* Telefone Recupere sua senha E-mail Parabéns! Você finalizou o seu cadastro. Fique de olho! Um e-mail de confirmação será enviado para sua caixa de mensagens.

Comunicar erro Em casos de erros de português ou de informações sobre este conteúdo, por favor, nos informe: Nome completo* E-mail* Descrição do erro* Enviar

g.com.br\/fale-conosco"},{"@type":"ContactPoint","contactType":"Public Engagement","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"}]},"author":[{"@type":"Organization","name":"O Dia","description":"No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto: [email protected] "}],"headline":"Prefeitura do Rio e Instituto PROA abrem 2 mil vagas de capacitação profissional para jovens de baixa renda","alternativeHeadline":"Para participar basta ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 2° ano do ensino médio em escola pública e ser morador do Estado do Rio de Janeiro","description":"Para participar basta ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 2° ano do ensino médio em escola pública e ser morador do Estado do Rio de Janeiro","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/economia\/empregos-e-negocios\/2022\/02\/6348246-prefeitura-do-rio-e-instituto-proa-abrem-2-mil-vagas-de-capacitacao-profissional-para-jovens-de-baixa-renda.html ","articleBody":"A Prefeitura do Rio em parceria com o Instituto PROA está oferecendo 2 mil vagas para capacitação profissional de jovens de baixa renda. As inscrições, que vão até o dia 12 de abril, estão abertas e podem ser realizadas no site. Para participar das aulas, que acontecerão de forma online, é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro. O início das aulas está previsto para o dia 18 de abril. A Plataforma PROA oferece módulos de: Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas). Os alunos que concluírem estarão aptos a processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA.Além da trilha básica do curso, o PROA oferece cinco trilhas técnicas onde os alunos aprenderão Análise de Dados, Varejo, Administração, Logística, UX Design e Promoção de Marcas.A Secretaria de Trabalho e Renda participa ajudando a inserir os formados no mercado de trabalho.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/economia\/empregos-e-negocios\/2022\/02\/6348246-prefeitura-do-rio-e-instituto-proa-abrem-2-mil-vagas-de-capacitacao-profissional-para-jovens-de-baixa-renda.html","keywords":"Prefeitura, trabalho, renda, jovens, capacitação profissional","articleSection":"Empregos e Negócios","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/11\/04\/1200x750\/1_carteira_de_trabalho-23484388.jpeg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-02-26T15:22:43-03:00","dateModified":"2022-02-26T15:22:43-03:00"}