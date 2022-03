Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 2.115 oportunidades de trabalho - Reprodução

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 2.115 oportunidades de trabalhoReprodução

Publicado 02/03/2022 16:03 | Atualizado 02/03/2022 17:52

Rio - Após o feriadão de Carnaval, recrutadoras, organizações e governo estadual estão com vagas de emprego abertas no Rio. Com a semana mais curta em razão dos dias de folga, nesta semana o número veio um pouco mais modesto em relação as outras semanas. No total, são mais de 3 mil vagas para diversos níveis de escolaridade.

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), por exemplo, divulgou nesta quarta-feira, 2.125 vagas para as Regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul e Serrana, no estado do Rio. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Só na Região Metropolitana são 1.846 oportunidades, sendo 1.635 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Dentre as oportunidades para PcD, existem vagas para enfermeiro, nutricionista, psicólogo hospitalar e técnico de enfermagem, com salários de até R$ 7,2 mil. Na Região Centro-Sul, são 20 oportunidades para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção.



Em Rio das Ostras, na Região das Baixadas Litorâneas, são oferecidas dez oportunidades de trabalho para de assistente administrativo, exclusivas para pessoas com deficiência. No Médio Paraíba, a pasta tem 43 oportunidades para diferentes funções como repositor de mercadorias, eletricista, jardineiro e soldador. Já na região Norte, existem quatro vagas para funções como montador de andaimes e técnico de refrigeração.



Quem mora em Teresópolis, na Região Serrana, pode concorrer a uma das 202 vagas disponibilizadas. Entre elas, dez para jovem aprendiz de auxiliar administrativo, dez para consultor de vendas e 15 para garçom, além de oportunidades para costureira para máquinas industriais, motorista de caminhão, copeiro de restaurante, entre outras.

O Sine é uma plataforma que analisa e compara o perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante ter o cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.





Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho

A Comunidade Católica Gerando Vidas também disponibilizou uma lista de vagas para esta semana. São 634 oportunidades de trabalho, sendo 315 para PCDs. As inscrições podem ser realizadas em portalemprego.com.br.

São vagas para auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, operador de caixa, repositor de mercadorias, fiscal de caixa, açougueiro, gerente de mercado, encarregado de setor, motorista de caminhão, vendedor, auxiliar de logística, recepcionista, telemarketing, faxineira, porteiro, jardineiro e promotor de vendas.



As inscrições acontecem pelo Portal Emprego, através do link https://portalemprego.com.br/. A Comunidade Católica Gerando Vidas orienta que os interessados façam suas inscrições e se registrem em várias vagas para aumentar a chance de contratação. No site do projeto, é possível encontrar a lista completa das áreas das ofertas, local de trabalho, salário e pré-requisitos.

Salão de beleza

Outra empregadora que procura funcionários é a Rede Walter's Coiffeur. A rede de salões de beleza contrata cabelereiros, manicures, podólogos, barbeiros e esteticistas. Ao todo, são 115 vagas para admissão em modelo de profissional parceiro, que dá direito a um percentual do valor do serviço oferecido. Se contratada, a pessoa poderá trabalhar em bairros das Zonas Oeste, Sul, Norte ou em Niterói.

Para manicures e porcelanistas, são 40 ofertas e para podólogos, duas. Os interessados devem ter Ensino Fundamental completo, experiência na função e flexibilidade de horários. Já as cinco oportunidades para esteticistas exigem que o candidato tenha concluído o Ensino Médio, certificado profissionalizante e experiência na área.

[email protected] . A rede também vai contratar 67 cabelereiros e um barbeiro. Assim como para os cargos de esteticistas, é obrigatório que a pessoa tenha certificado profissionalizante, experiência na função, Ensino Médio completo e flexibilidade de horário. Além disso, a Walter’s Coiffeur também oferece vagas para banco de talentos nas áreas de relacionamento, comercial, estoque e administrativo. Os interessados podem enviar currículo para os e-mails [email protected]

Luandre

A empresa de RH está com 75 oportunidades para o setor de serviços. A remuneração varia de um a seis salários mínimos, dependendo da função. O valor mais mais alto, para supervisor de serviços continuados, é de R$ 7,5 mil.

As vagas são para auxiliar de operações, vendedor, auxiliar de cozinha, fiscal de obras, psicólogo, operador de empilhadeira, analista de RH, entre outras. Os interessados precisam se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

OLX

A OLX Brasil está com 180 vagas abertas, como 58 oportunidades em áreas corporativas (marketing, operações, gente, estratégia e finanças), além de 125 vagas em tecnologia, como engenharia e produto. A empresa continua com o formato 100% remoto por enquanto e as oportunidades estão abertas para todo o país.



Após o processo seletivo da empresa, os funcionários terão um processo para se familiarizar com o negócio, os valores e os processos da empresa. Para ajudá-las neste período, cada uma terá à disposição um colaborador da equipe dedicado à orientação e integração dessas pessoas durante três meses.



"Aqui na OLX Brasil buscamos sempre estimular o convívio entre as equipes e realizamos adaptações nas dinâmicas de trabalho para que as relações interpessoais sejam fortalecidas. É muito importante para nós que as pessoas se sintam integradas e acolhidas durante todo o processo. Com o trabalho remoto, fazemos encontros on-line a cada duas semanas com todos os colaboradores para criar conexões entre as equipes que, muitas vezes, acabam não se conhecendo pessoalmente", explica Christiane Berlinck, CHRO da OLX Brasil.



A empresa ainda não tem previsão para reabrir os escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas já tem definido o novo modelo de trabalho pós-pandemia: o Remote First, no qual as pessoas colaboradoras podem trabalhar presencialmente até, no máximo, duas vezes por semana, caso desejem. Este formato possibilita à empresa recrutar talentos de todo o país, proporcionando uma diversidade regional nas operações da empresa.