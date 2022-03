Indústria do chocolate abriu 8,5 mil vagas temporárias em todo o Brasil - Reprodução

Publicado 03/03/2022 11:51 | Atualizado 03/03/2022 12:03

Com o fim do carnaval e o feriado de Páscoa se aproximando, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) divulgou um mapeamento com vagas temporárias na indústria de chocolates. A entidade calcula que foram criados 8,5 mil postos de trabalho no Brasil para o período, sendo contratações diretas e indiretas. Dentre as gigantes com pontos de captação em aberto está a Nestlé, com oportunidades para promotores e promotoras de vendas em todo o país.



As inscrições podem ser realizadas em contato direto com as agências Expertise para vagas na região Sudeste e New Promotion para a regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul, para as oportunidades da Nestlé. De acordo com a Abicab, as preparações para a Páscoa de 2022 começaram com antecedência e algumas contratações tiveram início no segundo semestre de 2021.



Nos últimos anos, a principal mudança na comercialização dos produtos de Páscoa aconteceu digitalmente. Por conta da pandemia, as vendas pelo e-commerce chegaram a 71% das realizadas pelos brasileiros, segundo a ConQuist Consultoria.



De acordo com Ubiracy Fonsêca, presidente da Associação, o consumidor tem um novo perfil que prioriza o conforto, rapidez e o cuidado no recebimento do produto. “Os consumidores têm se mostrado mais independentes e decididos, muito inclusive pela mudança de comportamento que vem ocorrendo, principalmente, por conta da pandemia. Ele hoje sabe utilizar muito bem o ponto de venda físico juntamente com o e-commerce e os serviços de delivery. Esse hábito deve se manter, podemos dizer que o comportamento do consumidor tende a ser híbrido daqui para frente”, pontua.