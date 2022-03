Cursos focados em chocolates de Páscoa começam nesta terça-feira no Senac RJ - Divulgação

Cursos focados em chocolates de Páscoa começam nesta terça-feira no Senac RJDivulgação

Publicado 07/03/2022 15:33

Rio - O Senac RJ oferece workshops de chocolates de Páscoa para impulsionar a retomada econômica e gerar oportunidade a quem busca capacitação profissional para empreender no setor ou alcançar rendimento extra na data considerada uma das mais importantes do varejo. Os cursos, que iniciam a partir desta terça-feira, 8, incluem a opção premium de ovos texturizados, desenvolvida pelo Chef Embaixador de Confeitaria do Senac RJ, Frédéric De Maeyer. As aulas serão realizadas em 11 unidades, onde serão realizadas as inscrições: Barra da Tijuca, Copacabana, Centro Politécnico (Riachuelo), Niterói, Madureira, Campo Grande, Irajá, Duque de Caxias, Resende e Campos dos Goytacazes.

Os interessados poderão escolher entre cinco especialidades: "Ovos recheados e ovos de pote", que ensina o preparo ovos recheados, compostos por duas paredes de chocolate com recheio interior, e ovos de pote, tendência que desconstrói a estrutura clássica do ovo e é comercializada em pote de vidro; "Ovos de colher e ovos com cascas diferenciadas", que aborda o preparo de ovos com cascas diferenciadas e interior preenchido por cremes variados, finalizado com confeitos especiais e servido em uma única banda com colher para degustação; "Bombons e trufas gourmet", em que os alunos aprendem a preparar bombons e trufas com recheios e finalizações especiais; e, "Barras de chocolate crocantes e recheadas", que ensina a preparar barras de chocolate artesanais com recheios cremosos e crocantes, além de barras simples, confeitadas com alimentos crocantes e saborosos, como castanhas e frutas.

O workshop premium de "Ovos texturizados e com pinturas", desenvolvido pelo Chef Embaixador de Confeitaria do Senac RJ, Frédéric De Maeyer, será ministrado nas unidades Barra da Tijuca e Copacabana. Nas aulas os alunos aprenderão a trabalhar com chocolates de excelência, da marca belga Callebaut, executando preparos de ovos texturizados com castanhas e outros confeitos, além de ovos decorados com pinturas artísticas.

Consumo nacional

O mercado brasileiro de consumo de chocolates está entre os cinco maiores do mundo. Um levantamento da consultoria britânica Kantar indicou que, em 2020, ainda que nove milhões de domicílios brasileiros tivessem deixado de comprar ovos na Páscoa por conta da pandemia, a demanda por ovos artesanais expandiu seu alcance para novos 600 mil domicílios, o que mostra forte tendência de alta neste nicho. Porém, mais que saber fazer, é preciso saber comercializar a produção.

Cada workshop terá duração de quatro horas e seguirá a metodologia do Senac RJ, com programa 100% prático ministrado em laboratórios de cozinha profissional. Além de aprender confecção de ovos e outros chocolates para Páscoa em diferentes recheios e formatos, os alunos também serão orientados sobre orçamento e precificação de produtos.

As unidades Senac RJ reforçaram que respeitam todas as regras de proteção e protocolos sanitários vigentes contra a Covid-19. De acordo com a instituição, as turmas seguem medidas de distanciamento em sala de aula e desinfecção e limpeza dos ambientes, primordiais para resguardar a saúde de alunos e colaboradores.