Somente a cidade do Rio oferece 776 vagas de emprego temporárias e efetivas, 358 são para pessoas com deficiênciaReprodução

Publicado 07/03/2022 17:29 | Atualizado 07/03/2022 17:32

A TIM reuniu as empresas que fazem parte do projeto Mulheres Positivas em uma grande “feira virtual de empregabilidade”, que irá acontecer entre os dias 7 e 11 de março. Quase 500 vagas serão disponibilizadas para todo o país, além de cursos e workshops para apoiar as mulheres em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

As oportunidades de emprego são para diversos níveis profissionais. Há vagas nas áreas: administrativa, comercial, finanças, atendimento ao cliente, tecnologia da informação, engenharia, operações e logística. Toda a programação da semana foi desenvolvida com as 54 empresas de diferentes setores participantes do projeto comprometidas em ampliar a participação das brasileiras no mercado de trabalho.

“Nos orgulhamos da mobilização que iniciamos para que cada vez mais mulheres tenham oportunidades no mercado de trabalho e no seu cotidiano pessoal”, comenta Maria Antonietta Russo, VP de Recursos Humanos da TIM.

A executiva destaca que a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, divulgada no fim de fevereiro, mostrou que a taxa de desemprego entre as mulheres é de 13,9% — enquanto, entre os homens, é de 9%. "A pandemia acentuou as desigualdades sociais e de gênero. Queremos contribuir para transformar essa realidade, indo além da oferta de empregos. Todas as empresas que estão conosco no projeto Mulheres Positivas entendem a urgência da promoção também de ações de capacitação, que contribuam para o desenvolvimento pessoal e de carreira”, ressalta.

Para conferir as vagas de emprego, basta acessar a página criada especialmente para a iniciativa e se inscrever. Nas ações de capacitação, os temas vão desde educação financeira, marketing pessoal, habilidades e carreiras do futuro até preparação para entrevistas de emprego, planejamento de tempo, empreendedorismo e informática.

O hotsite também traz o link para download gratuito do aplicativo Mulheres Positivas, criado pela empresária Fabi Saad, que funciona como uma plataforma digital para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. Além da divulgação de vagas de trabalho das empresas parceiras, o app traz cursos de capacitação também oferecidos pelas companhias participantes. O acesso aos cursos e vagas é gratuito para toda a sociedade e clientes TIM navegam sem consumir seu pacote de dados. Para a semana do Dia Internacional da Mulher, o aplicativo foi atualizado, ganhando melhor navegabilidade e mais funções. Nos próximos meses, contará com mais novidades, como podcast e clube de benefícios.

Ações para o Mês da Mulher

Além de lançar a Semana da Empregabilidade e liderar ações do movimento Mulheres Positivas, que incluem a entrada de novas empresas e a promoção do Prêmio Mulheres Positivas, a TIM anunciou também uma parceria com o Instituto Avon focada no apoio e acolhimento de mulheres em situação de violência.

A iniciativa está integrada à adesão da TIM à Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas, em novembro de 2021. A operadora terá ainda uma ampla campanha em suas redes sociais com o mote “Imagine que é possível ser ouvida”, além de promover mais uma edição do bate-papo virtual TIM Convida, dessa vez sobre caminhos para o enfrentamento à violência contra mulheres. Internamente, a companhia tem o programa “Respeito gera respeito”, que busca promover um ambiente de trabalho mais seguro e livre de discriminação e lançará em breve um serviço diferenciado de apoio psicológico para as colaboradoras.