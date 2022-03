Assaí Bons Negócios vai oferecer cursos de empreendedorismo feminino no mês da mulher - Divulgação / Assaí Atacadista

Publicado 07/03/2022 17:44 | Atualizado 07/03/2022 17:49

Rio de Janeiro - No mês da mulher, o Assaí Atacadista, por meio da sua plataforma de conteúdos, a Academia Assaí Bons Negócios, vai oferecer três cursos online e gratuitos de empreendedorismo. O objetivo é capacitar micro e pequenas empreendedoras para que elas façam seus negócios crescerem.

O empreendedorismo é uma das áreas que teve forte crescimento feminino durante a pandemia. Segundo dados da Global Entrepreneurship Monitor, mais de 30 milhões de brasileiras se tornaram donas de seu próprio negócio, representando 48,7% do mercado.

Em parceria com o Sebrae, todos os cursos serão ministrados ao vivo, com transmissão via YouTube, das 18h às 20h. O primeiro deles , marcado para o dia 8 de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher, abordará a inteligência emocional e a gestão de sentimentos. O conteúdo busca ajudar a despertar o autoconhecimento e a gestão de emoções para que a empreendedora se conheça melhor e sinta-se mais segura em ser como é e fazer o que mais a motiva.

Já no dia 9 de março, o programa Administração e Gestão de Tempo vai auxiliar as mulheres a desenvolverem competências empreendedoras visando, a planejar e gerir melhor o seu tempo.

Por fim, nos dias 15 e 16 de março, o curso Controle Financeiro e Precificação vai apresentar estratégias para que as mulheres possam gerenciar o caixa do próprio negócio e controlar os recursos, possibilitando decisões financeiras mais concretas. O curso ensinará, ainda, a identificar pontos chave na hora de definir o preço dos produtos e com isso evitar prejuízos.