Senac vai oferecer três cursos na unidade de Irajá - Marcos de Paula

Publicado 08/03/2022 18:21 | Atualizado 08/03/2022 19:06

Rio de Janeiro - O Senac RJ está com inscrições abertas até o dia 10 de abril para cursos de qualificação profissional gratuitos na unidade de Irajá. A instituição vai ofertar 100 vagas para os cursos de Estoquista, Porteiro e Vigia e Assistente de Pessoal. Realizada pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), a iniciativa tem como público-alvo pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

Para ter acesso à iniciativa, os interessados deverão apresentar cópias de RG, CPF e comprovante de residência, além de atestar que cumprem os requisitos do curso e do PSG. Para isso, o candidato deve ler o regulamento com atenção. As inscrições acontecem pelo site do Senac e os primeiros 35 classificados serão matriculados.

Um dos cursos oferecidos é o de Estoquista, que foca nas competências necessárias para a organização, controle e acompanhamento das ações realizadas em um estoque. O aluno aprenderá a atuar no planejamento, na operacionalização, no controle e na armazenagem de materiais, produtos e equipamentos. Ele executará procedimentos relacionados ao controle de recebimento e ao armazenamento, além de organizar estoques, seguindo procedimentos internos e apoiando os demais setores das organizações.



Assistente de Pessoal ensina competências profissionais necessárias para a atuação na administração de pessoal ou na área de recursos humanos de empresas de diversos segmentos. O aluno vai aprender a desenvolver atividades de rotinas de pessoal como admissão, folha de pagamento, demissão, comunicação com colaboradores e demais atividades em empresas de diversos segmentos e porte.



Já o curso Porteiro e Vigia é voltado a pessoas que desejam atuar em condomínios residenciais e comerciais prestando serviços de portaria, utilizando equipamentos de segurança patrimonial como CFTV – Circuito Fechado de TV, interfone e terminal de portaria. O aluno também aprenderá sobre controle e registro de entrada e saída de pessoas e veículos, evacuação de prédios, primeiros socorros em situações de emergência, entre outros.

As aulas começam no dia 18 de abril e acontecem toda segunda, quarta e sexta-feira, mas os horários variam de acordo com o curso. Para o de Assistente Pessoa, as aulas acontecem de 8h às 12h. O de Estoquista, de 13h às 17h. Já no curso de Porteiro e Vigia, os alunos terão aulas de 18h às 22h.



O Programa Senac de Gratuidade (PSG) fornece cursos de educação profissional, com todo material didático incluso, às pessoas de baixa renda que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

Para se candidatar às vagas, os candidatos precisam comprovar que seus rendimentos não ultrapassam o valor de dois salário mínimos, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Para mais informações, os interessados podem ligar para (21) 2018-5869.