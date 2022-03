Evento no Museu de Artes do Rio oferece mais de 300 vagas de emprego | Empregos & Negócios | O Dia

Museu de Arte do Rio (MAR) oferece evento gratuito às mulheres - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 08/03/2022 13:41

Rio de Janeiro - No Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Promoção de Políticas para as Mulheres oferece serviços e atividades gratuitas para esse público no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, Zona Portuária do Rio. As ações vão acontecer até às 18 horas.

O evento marca o início da campanha Março Mês da Mulher, que conta com uma feira de empregos com mais de 300 vagas, além de diversas ações culturais, educacionais, assistenciais e de saúde.

Para concorrer às vagas, as mulheres precisam levar currículo, documento de identidade e CPF. Além das oportunidades de emprego, o público-alvo poderá realizar duas oficinas de qualificação profissional, voltadas para o público feminino.

Também estão previstos shows, cine-debate com o tema “Mulheres e Cinema”, serviços da van do 1746, além das oficinas de marketing digital e calceteria, oferecida pela Secretaria de Conservação.

“A gente fez um evento no centro do Rio de Janeiro para garantir que as mulheres possam chegar até aqui. Mas além disso, nós iremos fazer vários eventos em praças públicas, para garantir o direito à cidade. Faremos eventos nas zonas Oeste, Norte, Sul e Centro. Assim, todas as mulheres, independente da situação que elas estejam, conseguem chegar até nossas ações e entender que esses eventos não são divididos apenas em lugares centrais, mas sim para toda a cidade”, explicou Joyce Trindade, secretária de Promoção de Políticas para as Mulheres.

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) também participa das ações desta terça-feira, das 9h às 14h, com oficinas, cursos e projetos sobre os direitos da juventude. As mulheres também poderão participar de ações da Secretaria de Pessoa com Deficiência, da Assistência Social e da Secretaria de Meio Ambiente.

Elza Soares

O evento, que foi aberto com a “Volta por cima”, imortalizada na voz de Elza Soares, também inaugurou um mural em homenagem póstuma à artista. A neta de Elza, agradeceu o carinho com a cantora e incentivou outras mulheres. “Este mural é uma obra linda e maravilhosa. Nós, mulheres, devemos ter a força de Elza, que continua presente conosco. Rainha, te amo!” afirmou Vanessa Soares, bastante emocionada.

A responsável pelo mural, Rafaela Monteiro, destacou que a luta das mulheres sempre esteve presente em seus trabalhos.

“Poder representar, no dia de hoje, num lugar como o Museu de Arte do Rio, a Elza Soares, essa mulher potente que representa a essência da mulher brasileira, de luta e de tudo o que ela passou, pra mim é a realização pessoal do meu trabalho e de tudo o que eu acredito”, declarou Rafaela.

O evento desta quarta será encerrado com uma roda de samba de mulheres.